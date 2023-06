(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Value & Indexed Property Income Trust PLC - investisseur dans l'immobilier commercial au Royaume-Uni - La valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année au 31 mars diminue de 21% à 246,88 pence contre 314,30 pence 12 mois plus tôt. "Le secteur immobilier a été particulièrement affecté par les turbulences économiques et géopolitiques de l'année - la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, le chaos politique de l'éphémère administration Truss, et les multiples conséquences de la guerre en Ukraine", explique la société. Le dividende final reste inchangé à 3,60 pence par action, bien que le dividende total pour l'exercice financier ait augmenté de 2,4 %, passant de 12,6 pence à 12,9 pence.

Rogue Baron PLC - Distillateur basé à Washington, DC - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 mars est passé de 66 000 USD l'année précédente à 164 000 USD. La perte avant impôts se réduit à 264.000 USD contre 361.000 USD. "Suite à l'achèvement réussi de la transition vers notre nouveau distributeur américain en septembre 2022, la société a repris ses opérations de vente à grande échelle en octobre. Au cours du quatrième trimestre 2022, Rogue Baron a vendu environ 930 caisses de whisky Shinju dans le monde entier, marquant une croissance impressionnante d'environ 100 % par rapport à la période correspondante de 2021 ", indique Rogue Baron. Le premier trimestre 2023 a commencé lentement, indique la firme. "Les ventes de whisky Shinju ont diminué au cours du premier trimestre 2023, car le T1 a tendance à être le trimestre le plus lent dans l'industrie des spiritueux. Cette tendance saisonnière n'est pas propre à notre marque, mais est plutôt une caractéristique de l'industrie dans son ensemble. Au cours de cette période, les consommateurs réduisent généralement leurs dépenses après les fêtes de fin d'année, se concentrant sur d'autres priorités et dépenses. La réduction des dépenses de consommation joue un rôle important dans la manière dont nos clients et nos distributeurs planifient leurs cycles d'achat. Bien que ce ralentissement puisse avoir un impact sur nos chiffres de vente à court terme, nous prévoyons une augmentation des ventes au fur et à mesure que nous avançons dans les mois de printemps et d'été", ajoute le cabinet.

Evrima PLC - investisseur dans le secteur de l'exploitation et de la prospection minières - La société passe d'un bénéfice de 1,1 million de GBP en 2021 à une perte avant impôts de 409 908 GBP en 2022. Le résultat de la réévaluation des actifs s'élève à 253 032 GBP, contre un gain de 1,3 million GBP l'année précédente. Evrima ajoute : "2022 s'est avérée être une année très difficile pour les marchés financiers mondiaux, avec une transition viscérale du capital quittant les marchés des actions, les thèmes mondiaux étant axés sur le resserrement de la politique monétaire des banques centrales et la lutte contre l'inflation rampante avec des augmentations accélérées des taux de base à un rythme jamais vu depuis un certain temps. Ce changement d'attitude et la réévaluation du risque ont entraîné un retour des investissements à risque après une période forte et soutenue pour les marchés d'actions.

Pour Evrima, ce contexte économique tend à favoriser les matières premières, ce qui est confirmé par la performance du S&P GSCI, un indice de référence pour les matières premières, qui a augmenté de 26 % jusqu'à la fin de l'année 2022, alors que le S&P 500 a enregistré un rendement négatif de -18,01 %. L'année 2022 a été une "percée" pour l'entreprise, malgré les "défis" qu'elle a posés.

Octopus Titan VCT PLC - société de capital-risque - Prévoit une nouvelle offre de souscription plus tard dans l'année, avec des détails qui seront publiés "en temps voulu".

