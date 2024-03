Le principal indice boursier du Canada a légèrement augmenté vendredi pour enregistrer son cinquième gain hebdomadaire consécutif, grâce aux gains du groupe des matériaux, le prix du cuivre ayant atteint son plus haut niveau depuis près d'un an.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 19,3 points, ou 0,1 %, à 21 849,15, se négociant près de son niveau de clôture le plus élevé depuis avril 2022.

Pour la semaine, l'indice a augmenté de 0,5 %. La série de gains hebdomadaires est la plus longue depuis 11 mois.

"L'élément le plus important que nous observons est une bonne rotation vers certaines des valeurs cycliques", a déclaré Greg Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments.

"C'est ce qui a freiné le TSX au cours des six derniers mois... mais cette semaine a été plutôt positive avec le pétrole qui a dépassé les 80 dollars et le cuivre qui a franchi la barre des 4 dollars.

Le cuivre a augmenté de 2 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis avril de l'année dernière, les investisseurs tenant compte d'une réduction potentielle de la production du principal producteur, la Chine, tandis que le pétrole s'est établi à 81,04 dollars le baril, s'échangeant près d'un sommet de quatre mois.

Les actions du secteur des ressources naturelles ont une pondération d'environ 30 % sur le marché de Toronto. Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a ajouté 1 %.

"Nous assistons à une rotation, car les valeurs technologiques et les semi-conducteurs, qui étaient en tête, subissent une certaine pression", a déclaré M. Taylor.

Le secteur de la technologie a baissé de 0,8 %, les actions de BlackBerry Ltd ayant chuté de 7,7 %. Néanmoins, le secteur a gagné 6,5 % depuis le début de l'année. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shubham Batra à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore et David Gregorio)