Le prix du cuivre à Londres s'est raffermi vendredi, mais est en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis mai 2023, en raison d'une croissance économique inégale en Chine, principal consommateur, et d'une augmentation des stocks.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,5% à 9 558,50 $ la tonne métrique, à 0216 GMT. Le contrat a baissé de 4,8% en juin, et est prêt pour une sixième perte hebdomadaire consécutive, si la tendance actuelle se maintient.

Après avoir atteint un record de 11 104,50 dollars le 20 mai, les prix du cuivre ont chuté de 14%, en partie à cause des données économiques moroses de la Chine et de l'incertitude sur les taux d'intérêt américains....

"Les marchés ont changé leur point de vue pour tenir compte de la réalité des fondamentaux, et la réalité est que la demande est faible, en particulier en Chine. Parallèlement, si l'on considère les pays autres que la Chine, la santé de l'industrie manufacturière reste floue, les États-Unis enregistrent de meilleurs résultats, mais l'Europe reste en récession manufacturière", a déclaré Natalie Scott-Gray, analyste chez StoneX.

"Je pense que la moyenne du cuivre se situera autour de 9 500 dollars la tonne pour l'année, mais les prix dépasseront probablement les 10 500 dollars à la fin de l'année, lorsque je pense que nous aurons la première réduction des taux d'intérêt aux États-Unis.

Les stocks de cuivre < CU-STX-SGH> dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange étaient de 322 910 tonnes la semaine dernière, contre environ 30 000 tonnes en janvier, reflétant l'abondance de l'offre en Chine.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,2% à 78 060 yuans (10 741,56 $), mais était prêt à afficher son pire mois depuis juillet 2022.

Sur le marché en général, le dollar se dirigeait vers un gain mensuel, ce qui rendait les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

L'aluminium LME a gagné 0,5% à 2 504,50 dollars la tonne, le nickel a légèrement augmenté de 0,7% à 17 220,00 dollars, le zinc a augmenté de 0,6% à 2 947,50 dollars, le plomb a ajouté 0,5% à 2 189,50 dollars et l'étain a augmenté de 0,6% à 32 440 dollars.

L'aluminium du SHFE s'est stabilisé à 20 250 yuans la tonne, le nickel est resté stable à 134 920 yuans, le plomb a augmenté de 0,6% à 19 370 yuans, tandis que le zinc a augmenté de 0,6% à 24 370 yuans et l'étain a augmenté de 1,1% à 269 560 yuans.

