Louis Dreyfus Company (LDC) a lancé sa propre marque de jus, en commençant par la France, cherchant à utiliser sa production d'oranges au Brésil pour répondre à la demande de jus de fruits frais et traçables, a déclaré mardi le groupe de matières premières agricoles.

LDC est un négociant et transformateur mondial de produits agricoles, du sucre au coton, et estime être l'un des trois plus grands fournisseurs de jus d'orange au monde, grâce à ses plantations et à ses usines au Brésil.

Le label Montebelo Brasil, qui porte le nom de l'une de ses plantations brésiliennes, est la première marque de jus appartenant à LDC. Le groupe estime qu'il y a de la place sur le marché du haut de gamme, même si les consommateurs sont confrontés à des hausses de prix liées aux mauvaises récoltes d'oranges, ont déclaré les dirigeants à la presse à Paris.

La marque a été mise en vente la semaine dernière et devrait atteindre 3 000 supermarchés français d'ici la fin de l'année. LDC vise une part de 10 % de la catégorie des jus frais d'ici trois à quatre ans, a déclaré Aurélien Grisval, responsable des marchés en aval de la division des jus de LDC.

L'agriculture brésilienne est souvent accusée de déforestation et se trouve au cœur de l'opposition française à un accord commercial entre l'Union européenne et le bloc sud-américain Mercosur.

Mais les agrumes brésiliens, cultivés dans le sud-est du pays, sont perçus positivement par les consommateurs et LDC espère renforcer cette image grâce à la traçabilité complète de son pur jus d'orange et à des recettes brésiliennes pour les versions multi-fruits, a déclaré M. Grisval.

Les volumes de vente de jus en France ont diminué l'année dernière, en particulier dans la catégorie des produits frais, car les prix records du jus d'orange ont été ressentis dans les magasins parallèlement à l'inflation d'autres produits de base pour le petit-déjeuner, comme le café et le cacao.

Le marché du jus d'orange, dominé par le Brésil, a été perturbé par des conditions météorologiques défavorables et par une maladie bactérienne appelée greening qui a touché les récoltes d'oranges.

Le Brésil pourrait être confronté à une nouvelle récolte d'oranges décevante la saison prochaine, potentiellement inférieure à 300 millions de boîtes de 40,8 kg comme en 2023/24, après une vague de chaleur il y a quelques mois, a déclaré Grisval. (Reportage de Gus Trompiz, édition de Mark Potter)