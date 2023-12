Marex Group, un courtier britannique en matières premières, a annoncé vendredi son intention d'introduire ses actions en bourse à New York, ce qui porte un nouveau coup aux efforts déployés par Londres pour attirer les entreprises sur son marché boursier.

Marex, soutenu par la société de capital-investissement JRJ, a déclaré avoir déposé confidentiellement un projet de déclaration d'enregistrement auprès de l'autorité de régulation des marchés américains en vue de lancer une introduction en bourse.

Cette nouvelle intervient deux ans après l'échec de la tentative d'introduction en bourse de la société à Londres.

Cette année, Londres a été le théâtre d'une série de défections très médiatisées de sociétés nationales ou locales cotées en bourse, qui se sont tournées vers New York à la recherche de liquidités plus abondantes et de valorisations plus élevées, notamment la société de matériaux de construction CRH et le groupe de paris sportifs Flutter Entertainment.

Le fabricant de puces Arm Holdings, basé à Cambridge, a notamment choisi le Nasdaq américain plutôt qu'une cotation nationale pour ses débuts en bourse en septembre.

Marex, l'un des plus grands courtiers privés en matières premières au monde, a plus que doublé son bénéfice avant impôt au premier semestre après avoir racheté un concurrent l'année dernière et en raison de la hausse des taux d'intérêt, comme l'a indiqué la société en août.

L'année dernière, Marex a accepté d'acheter ED&F Man Capital Markets afin de renforcer ses activités dans le secteur des métaux et de se développer dans le domaine des titres à revenu fixe et des actions. Une source proche de la situation a déclaré à l'époque que l'opération valait 220 millions de dollars.

Les promesses de la Grande-Bretagne de stimuler la compétitivité mondiale du secteur financier après le Brexit grâce à des changements tels que l'assouplissement des règles de cotation en bourse ont jusqu'à présent été un pétard mouillé, de nombreux changements devant encore être mis en œuvre et aucun n'ayant jusqu'à présent un impact substantiel, ont déclaré les législateurs dans un rapport vendredi.