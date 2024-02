Le ministère américain de la Justice enquête sur les pratiques comptables d'Archer Daniels Midland Co, selon deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire, ce qui accroît la pression sur le géant mondial des matières premières.

Les actions ADM cotées à New York ont chuté de 24 % le 22 janvier après que la société a révélé la veille qu'elle avait suspendu son directeur financier dans le cadre d'une enquête interne sur les pratiques comptables liées à sa division Nutrition. L'enquête de la société a été déclenchée par une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), a déclaré la société.

Les deux sources ont indiqué que, ces derniers jours, le bureau du procureur du district sud de New York (SDNY) avait interrogé d'anciens employés d'ADM au sujet des pratiques comptables de ce fabricant d'aliments pour animaux, d'édulcorants et d'autres produits, vieux de 122 ans et basé à Chicago.

Les sources ont toutes indiqué qu'un procureur du SDNY a posé des questions sur les pratiques de tarification de l'entreprise en ce qui concerne les ventes de marchandises des unités de produits de base d'ADM à sa division "Nutrition".

Une troisième source ayant connaissance de l'affaire a déclaré que le SDNY avait ouvert une enquête sur ADM. La source ne connaissait pas la teneur de l'enquête.

Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement la portée de l'enquête ni son degré d'avancement.

Les porte-parole d'ADM et du SDNY se sont refusés à tout commentaire.

Les enquêtes gouvernementales ne constituent pas des preuves d'actes répréhensibles et n'aboutissent pas nécessairement à des inculpations.

Néanmoins, une enquête du ministère de la justice, qui a le pouvoir d'engager des poursuites pénales et d'imposer des amendes élevées, accroît la pression sur ADM et est susceptible d'attiser les inquiétudes des investisseurs.

Les actions d'ADM ont prolongé leurs pertes antérieures lundi, chutant de 4,3 % à 53,29 $ vers 13 h 43 HNE.

Reuters n'a pas pu déterminer si l'enquête du ministère de la Justice était directement liée à l'enquête interne de la société. Celle-ci porte sur les "transactions intersectorielles" dans le secteur de la nutrition d'ADM et sur le transfert de marchandises entre les secteurs, selon les informations communiquées par ADM le 21 janvier, dans lesquelles la société a également indiqué qu'elle retardait la publication de ses résultats financiers.

La division Nutrition fabrique des ingrédients utilisés dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour animaux et les produits de consommation, tels que les barres énergétiques. Il s'agit d'une unité relativement petite d'ADM, un géant du commerce mondial des céréales dont la capitalisation boursière s'élève à près de 30 milliards de dollars. Toutefois, depuis 2020, cette division joue un rôle majeur dans l'attribution de la rémunération des dirigeants.

Une modification apportée par le comité de rémunération et de succession d'ADM en 2020 a lié la moitié de la rémunération à long terme des cadres à la croissance du bénéfice d'exploitation du segment Nutrition, selon les documents réglementaires d'ADM. Auparavant, la rémunération à long terme était basée sur les bénéfices ajustés d'ADM, le rendement du capital investi et le rendement total relatif pour les actionnaires, selon les documents déposés.

La chute de 24 % du cours des actions d'ADM a été la plus importante en une seule journée depuis 1929, selon le Center for Research in Security Prices, basé à Chicago.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que la société avait annoncé à ses employés qu'elle retarderait l'octroi de primes à certains cadres supérieurs jusqu'à ce que ses états financiers soient terminés et audités. (Reportage de Chris Prentice et Jody Godoy à New York, édition de Michelle Price, Caroline Stauffer et Matthew Lewis)