Le groupe Vitol, négociant mondial en énergie, a versé à ses employés 6,4 milliards de dollars sous forme de rachats d'actions en 2023, selon des documents de la société consultés par Reuters, après plusieurs années de bénéfices exceptionnels.

Les rachats d'actions sont les plus élevés jamais réalisés par l'entreprise et ont été versés à quelque 450 salariés actionnaires. Vitol a réalisé un bénéfice net de 13 milliards de dollars en 2023, soit une légère baisse par rapport aux 15 milliards de dollars de l'année précédente. Les bénéfices de l'entreprise genevoise ont grimpé à deux chiffres en raison de la crise énergétique en Europe et de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.

Les prix mondiaux de l'énergie et des matières premières sont devenus extrêmement volatils après que l'Occident a imposé des sanctions radicales sur les produits russes, tandis que les prix du gaz ont grimpé en flèche après l'explosion du gazoduc russe Nord Stream.