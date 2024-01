Critical Mineral Resources PLC - exploration et développement de métaux énergétiques propres au Maroc - KM Securities Pty Ltd achète 10,0 millions d'actions à 3,75 pence, d'une valeur de 375 000 GBP, vendredi. KM Securities détient désormais une participation de 16,3 %, remplaçant ainsi EV Metals Group PLC, qui vend la totalité de sa participation de 16,3 %. "Je suis ravi d'accueillir KM Securities dans le registre", déclare Charlie Long, directeur général de Critical Mineral Resources. "Elle apporte une expérience significative dans le soutien et le développement de sociétés minières axées sur les matériaux critiques et les matières premières énergétiques propres."

KM Securities est un véhicule d'investissement fondé par Russell Thomson, directeur non exécutif de Critical Mineral Resources, et Michael Naylor. Thomson détient une participation de 50 % dans KM Securities, ce qui lui permet de détenir 8,2 % des actions de Critical Mineral Resources et 9,9 % de ses droits de vote.

Cours actuel de l'action : 3,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 33%.

