Les actions asiatiques ont commencé la semaine en atteignant leur plus haut niveau depuis deux ans lundi, soutenues par les mesures les plus strictes prises par la Chine pour faire face à la crise immobilière et par les attentes de réductions des taux d'intérêt au niveau mondial dans les semaines à venir, tandis que le dollar s'est stabilisé après une baisse hebdomadaire.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont atteint leur plus haut niveau en une semaine à 84,14 dollars le baril dans les premiers échanges, le crash, dans un brouillard épais, d'un hélicoptère transportant le président iranien ayant attiré l'attention des traders sur le Moyen-Orient. L'or a frôlé un record à 2 423 dollars l'once.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,9 % dans les premiers échanges. Les contrats à terme du Hang Seng ont indiqué des gains et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,25% à un sommet de deux ans avec des gains précoces en Australie et en Corée du Sud.

Après que les actions mondiales aient atteint des records la semaine dernière dans le sillage du ralentissement de l'inflation américaine, l'attention se porte cette semaine sur les discours politiques, les minutes des réunions, une décision de la banque centrale en Nouvelle-Zélande et les résultats de Nvidia, avec une pause dans le calendrier des données.

"Pour que l'été se poursuive, il faudra plus qu'une hirondelle volante, il faudra la confiance des banquiers centraux et davantage de preuves économiques", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie et des perspectives des marchés chez BNY Mellon, dans une note adressée aux clients.

"La semaine à venir sera axée sur les orateurs de la Fed et les minutes (de la Fed) dans la manière dont ils dépeignent les risques politiques à venir, avec une tendance à l'assouplissement plutôt qu'à l'augmentation essentielle", a-t-il déclaré.

À la fin de la semaine dernière, en partie en réponse aux commentaires de certains décideurs politiques, les obligations mondiales sont revenues sur le rallye qui avait suivi une baisse encourageante des données de l'IPC américain.

La gouverneure de la Réserve fédérale américaine, Michelle Bowman, a réaffirmé qu'elle restait disposée à relever les taux si les progrès en matière de maîtrise de l'inflation venaient à s'arrêter ou à s'inverser.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a déclaré que la baisse des taux d'intérêt de juin que les marchés ont anticipée pour l'Europe "pourrait être appropriée", mais elle a semblé jeter un froid sur les attentes des opérateurs concernant une série de baisses à venir.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont terminé la semaine dernière en baisse de quatre points de base (pb) à 4,825 % et sont restés stables dans les échanges avec l'Asie. Les rendements américains à dix ans ont baissé de 8,4 points de base la semaine dernière à 4,42%. [US/]

Les rendements des bunds à deux ans ont augmenté de 2 points de base à 2,988%. [GVD/EUR]

RBNZ AHEAD

La Chine a annoncé des mesures "historiques" vendredi pour stabiliser son secteur immobilier, avec la banque centrale facilitant 1 trillion de yuans (138 milliards de dollars) de financement supplémentaire et assouplissant les règles hypothécaires, et les gouvernements locaux sont prêts à acheter "certains" appartements.

Cela a permis au Hang Seng d'atteindre son plus haut niveau en neuf mois et aux prix du cuivre, sensibles à la croissance, d'atteindre leur plus haut niveau en 26 mois. Ailleurs dans les matières premières, le nickel à trois mois a atteint son niveau le plus élevé en neuf mois en raison de l'agitation dans l'exportateur de nickel, la Nouvelle-Calédonie. [MET/L]

Sur les marchés des devises, le dollar a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire par rapport à l'euro en deux mois et demi la semaine dernière, mais est resté stable dans les échanges matinaux en Asie lundi. [FRX/]

L'euro est resté stable à 1,0873 $ lundi. Le yen était un peu plus faible à 155,82 pour un dollar.

Le dollar australien a augmenté de 1,4% la semaine dernière et s'est maintenu à 0,6698 $ lundi et le dollar néo-zélandais a oscillé à 0,6135 $. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande fixe les taux d'intérêt mercredi et devrait laisser son principal taux d'intérêt à 5,5 %.

"Nous ne pensons pas que la RBNZ sera aussi confiante que les marchés sur le fait que des réductions sont à portée de main, et si c'est le cas, nous pourrions voir les taux à court terme augmenter un peu cette semaine", ont déclaré les analystes de la banque ANZ.

Les procès-verbaux des réunions de la banque centrale australienne et de la Réserve fédérale sont attendus. Les indices rapides des directeurs d'achat (PMI) sont également attendus cette semaine.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,2 % dans les premiers échanges. Le bitcoin a baissé d'environ 1 % pour atteindre 65 863 dollars.