Les actions mondiales ont progressé lundi, portées par l'espoir croissant que la Réserve fédérale ne relèvera plus ses taux d'intérêt, et par l'espoir que la politique chinoise de relance au goutte-à-goutte puisse stabiliser l'économie.

Un jour férié aux États-Unis a pesé sur l'activité avant les résultats clés des services américains, du commerce chinois et de l'inflation plus tard dans la semaine.

D'autres mesures politiques sont également attendues de la part de Pékin, notamment l'assouplissement des restrictions sur l'achat de logements.

Le promoteur immobilier en difficulté Country Garden a reçu l'approbation de ses créanciers pour étendre les paiements d'une obligation privée onshore.

"Si l'on tient compte des autres mesures annoncées au cours des semaines précédentes, il semble que l'on s'achemine vers des changements de politique en Chine qui pourraient soutenir le sentiment et stimuler la consommation", a déclaré Ron Temple, stratège en chef du marché chez Lazard.

"Je continue de craindre que les décideurs politiques chinois ne ressentent pas suffisamment l'urgence, mais des mesures telles que celles prises cette semaine, combinées à une stabilisation/amélioration des données PMI, pourraient signaler un prochain changement dans la psychologie des investisseurs", a-t-il ajouté.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a ajouté 1,1%, après avoir augmenté de 2,3% la semaine dernière, en grande partie grâce à une hausse de 1,3% des blue chips chinoises.

L'indice MSCI All-World, qui a connu la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-juillet, était en hausse de 0,3 %, tandis que le dollar était en baisse d'environ 0,2 % sur la journée.

Le sentiment des investisseurs dans le secteur technologique sera mis à l'épreuve cette semaine par l'introduction en bourse du géant des puces Arm Holdings, qui vise un prix compris entre 47 et 51 dollars, ce qui valorise l'entreprise entre 50 et 54 milliards de dollars.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont augmenté de 0,2 % à 0,3 %, tandis que les actions européennes se sont rapprochées de leur plus haut niveau en un mois. Le STOXX 600 a augmenté de 0,6 %, grâce aux gains du fabricant de médicaments Novo Nordisk, qui a brièvement dépassé la semaine dernière le groupe de luxe français LVMH en tant que société la plus précieuse d'Europe, et du fabricant de puces néerlandais ASML.

LES SALAIRES AUGMENTENT

Les actions ont augmenté vendredi après que le rapport sur les salaires du mois d'août aux États-Unis ait renforcé les attentes concernant la fin des hausses de taux.

Alors que le chiffre principal de l'emploi a dépassé les prévisions, les révisions à la baisse des deux mois précédents et le ralentissement de la croissance des salaires ont mis en évidence un relâchement du marché du travail.

Le taux de chômage a également augmenté, car davantage de personnes se sont mises à la recherche d'un emploi, laissant le ratio postes vacants/chômeurs à son niveau le plus bas depuis septembre 2021.

"Les partisans d'un atterrissage en douceur se réjouiront que le marché du travail s'assouplisse sans trop de tensions pour le moment", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

"Cependant, l'argument de l'atterrissage brutal doit être soutenu par l'énorme dynamique baissière de ces derniers mois et les révisions des salaires. Tout chemin vers un atterrissage brutal, en dehors d'un choc, doit d'abord passer par les signes d'un atterrissage en douceur", a-t-il déclaré.

Les contrats à terme impliquent désormais 93 % de chances que les taux restent inchangés ce mois-ci et 67 % de probabilités que le cycle de resserrement soit terminé.

Au moins sept responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine avant la prochaine réunion de politique monétaire qui se tiendra les 19 et 20 septembre.

Les banques centrales du Canada et de l'Australie tiennent leurs propres réunions cette semaine et devraient toutes deux maintenir leurs taux inchangés.

La directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera plus tard dans la journée de lundi, le marché penchant désormais en faveur d'une hausse des taux lors de la réunion de septembre après une série de données peu encourageantes.

La surperformance relative de l'économie américaine a soutenu le dollar à 146,33 yens, non loin de son récent pic de 10 mois de 147,37. L'euro a progressé de 0,3 % pour atteindre 1,0803 dollar, toujours en vue de son plus bas récent à 1,0765 dollar.

Dans le secteur des matières premières, l'or a profité de la diminution du risque d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis pour s'établir à 1 940 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis sept mois en raison d'un resserrement de l'offre, l'Arabie Saoudite étant largement attendue pour prolonger la réduction volontaire de sa production de pétrole de 1 million de barils par jour jusqu'au mois d'octobre.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,2 % pour atteindre 88,75 dollars le baril, tout comme les contrats à terme sur le pétrole américain, qui ont atteint 85,73 dollars.