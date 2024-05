Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont été modérés mercredi, l'optimisme quant à une reprise soutenue après que l'indice ait frôlé un niveau record lors de la session précédente ayant été contenu par la baisse des prix des matières premières.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1% à 6:45 a.m. ET (10:45 GMT).

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,1 % mardi, prolongeant ses gains pour une cinquième séance. L'indice a clôturé à son plus haut niveau en quatre semaines. [.TO]

L'indice a commencé son rallye après que la Réserve fédérale américaine ait laissé son taux d'intérêt directeur inchangé lors de sa réunion de la semaine dernière, mais a indiqué que sa prochaine décision serait de réduire les taux.

Les données montrant un ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis en avril vendredi et une diminution des gains salariaux annuels ont alimenté les attentes selon lesquelles la banque centrale commencerait son cycle d'assouplissement en septembre, ce qui a renforcé le sentiment.

Les contrats à terme de Wall Street ont également été modérés mercredi après une forte série de gains qui ont poussé l'indice de référence S&P 500 à des sommets de plus de trois semaines. [.N]

Sur le front des matières premières, les prix des métaux précieux et des métaux de base ont chuté mercredi en raison du raffermissement du dollar, rendant les matières premières plus chères. [GOL/] [MET/L]

Les prix du pétrole ont chuté de plus d'un dollar alors que les données de l'industrie ont montré une accumulation des stocks de brut et de carburant aux États-Unis, et que des attentes prudentes en matière d'approvisionnement ont émergé avant une réunion politique de l'OPEP+ le mois prochain. [O/R]

En ce qui concerne les données, les investisseurs se pencheront sur les données de l'emploi pour le mois d'avril, attendues plus tard dans la semaine au Canada, ainsi que sur le rapport hebdomadaire des demandes d'allocations chômage aux États-Unis.

En ce qui concerne les entreprises canadiennes, le deuxième producteur de pétrole Suncor Energy a battu les estimations de bénéfices du premier trimestre mardi, stimulé par une forte demande de produits raffinés et une production record de sables bitumineux.

Matières premières à 6 h 45 (heure de l'Est)

Contrats à terme sur l'or : 2 323,5 $ ; stable [GOL/]

Brut américain : 77,54 $ ; -1,1% [O/R]

Brut Brent : 82,33 $ ; -1,0 % [O/R]