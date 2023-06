Les contrats à terme du principal indice boursier canadien, riche en ressources naturelles, sont restés calmes jeudi, la hausse surprise des taux d'intérêt de la Banque du Canada continuant de peser sur le moral des investisseurs, tandis que les gains des prix du pétrole et des métaux précieux ont apporté un peu de soulagement.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX ont peu changé après que l'indice de référence ait clôturé en baisse de 0,4 % lors de la session précédente.

La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, et les marchés et les analystes ont immédiatement prévu une nouvelle hausse le mois prochain pour réduire la surchauffe de l'économie et la persistance d'une inflation élevée.

"La hausse de 25 points de base à 4,75 % de la Banque du Canada a été enveloppée dans une déclaration optimiste [...] le choix des mots décrit un contexte d'inflation qui pourrait s'appliquer à d'autres économies développées", ont déclaré les analystes de Société Générale dans une note.

Citigroup s'attend à ce que la banque centrale procède à une hausse de 25 points de base en juillet et estime qu'il y a de fortes chances que les taux dépassent les 5 %.

Cette décision fait suite à une hausse des taux de la banque centrale australienne en début de semaine et à une mise en garde contre un nouveau resserrement, ce qui a ravivé les craintes concernant la probabilité que les taux américains restent élevés plus longtemps.

Les investisseurs envisagent à présent la possibilité que la Réserve fédérale reste optimiste lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

Sous la pression des rendements des obligations d'État qui oscillent autour de leurs récents sommets, les contrats à terme sur les indices de Wall street sont restés largement stables. [.N]

Sur le front des matières premières, les prix de l'or se sont raffermis grâce à un léger recul du dollar américain, tandis que les prix du pétrole brut ont effacé leurs pertes initiales. [GOL/][O/R]

MATIÈRES PREMIÈRES A 7:00 a.m. ET

Futures sur l'or : 1 953,1 $ ; +0,2% [GOL/]

Brut américain : 72,99 $ ; +0,63% [O/R]

Brent : 77,38 $ ; +0,56% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES JEUDI

Demandes hebdomadaires d'allocations chômage

(1$ = 1,3355 dollar canadien)