Les dollars australien et néo-zélandais ont progressé jeudi, alors qu'un indice clé des matières premières a atteint des sommets en quatre mois et a fourni un soutien dans un contexte de pénurie de données économiques nationales majeures.

L'Aussie a progressé jusqu'à 0,6626 $ et s'est éloigné du creux de la semaine de 0,6583 $. La résistance se situe à 0,6638 $ et au sommet de la semaine dernière à 0,6667 $.

Le dollar kiwi a augmenté de 0,1% à 0,6164 $, après avoir trouvé un support à 0,6136 $ en début de semaine. La résistance majeure se situe à 0,6217 $.

Le sentiment a bénéficié de l'augmentation des prix de certains produits de base, les inquiétudes concernant l'offre ayant fait grimper le prix du pétrole et du cuivre. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont de grands exportateurs de ressources.

L'indice S&P GSCI des matières premières, par exemple, a enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis fin janvier, brisant une résistance graphique solide et atteignant des niveaux vus pour la dernière fois à la mi-novembre.

Cela tombait à point nommé pour l'Australie, car son principal produit d'exportation, le minerai de fer, a chuté ces dernières semaines en raison des signes de ralentissement de la demande chinoise.

"Il est intéressant de noter que la relation inconstante entre le dollar australien et le minerai de fer se poursuit - parfois ils évoluent ensemble et parfois ils ne le font pas", a noté Rodrigo Catril, un stratège de change senior chez NAB.

"En revanche, le dollar australien a tendance à avoir une relation plus forte et plus stable avec le cuivre, car il s'agit d'un bon baromètre de la croissance mondiale et de l'activité manufacturière.

Le recul du minerai de fer pèse sur les recettes du gouvernement australien et réduira son excédent budgétaire pour l'année fiscale en cours.

Pourtant, le gouvernement ne prévoit de vendre que 50 milliards de dollars australiens (33,14 milliards de dollars) d'obligations au cours de cet exercice, soit moins d'un tiers des 117 milliards de dollars empruntés par les États-Unis cette semaine.

L'écart entre les plans d'émission a aidé les rendements des obligations australiennes à 10 ans à se négocier à 18 points de base en dessous des bons du Trésor, la plus forte décote en cinq mois.

Le prochain obstacle pour l'Aussie est la réunion de politique générale de la Reserve Bank of Australia (RBA) le 19 mars. Les analystes sont certains que les taux resteront à 4,35 %, mais ils estiment qu'il est possible que le conseil d'administration se montre plus pessimiste quant aux perspectives, compte tenu de l'amélioration récente des chiffres mensuels de l'inflation.

La RBA devra rivaliser avec la réunion de la Banque du Japon, qui pourrait mettre fin aux taux d'intérêt négatifs et peut-être stimuler le yen.

La Réserve fédérale se réunit également le lendemain et devrait donner des indications sur la date d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt aux États-Unis.

