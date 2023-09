Des volumes records de produits raffinés ont été expédiés de Singapour vers le Mexique au troisième trimestre, en raison de la baisse des exportations américaines vers le pays latino-américain, due au pic de la demande estivale et à la lenteur des expéditions par le canal de Panama, selon des sources industrielles et des analystes.

Cette tendance pourrait se poursuivre au quatrième trimestre, en particulier pour l'essence, ce qui réduirait les stocks de Singapour et constituerait un plancher pour les marges des raffineurs asiatiques, ont ajouté les sources.

Les exportations de diesel, d'essence et de carburéacteur de Singapour vers le Mexique se sont élevées à 178 000-208 000 tonnes métriques en moyenne par mois entre juillet et septembre, selon les données de suivi des navires de Kpler et de LSEG, un niveau inégalé au cours des quatre dernières années.

Environ 80 % des exportations étaient constituées d'essence destinée à la côte pacifique du Mexique, l'entreprise publique d'énergie Pemex étant le principal destinataire, selon les données.

En revanche, les importations mexicaines de produits raffinés en provenance des États-Unis ont chuté de 2,2 millions de tonnes en juillet à 1,75 million de tonnes en septembre, selon les données de Kpler.

"Il s'agit d'une combinaison de l'étroitesse de l'offre (d'essence) de la côte américaine du Golfe du Mexique et d'un marché asiatique comparativement faible, a déclaré Philip Jones-Lux, analyste chez Sparta Commodities.

La demande de conduite estivale aux Etats-Unis a été forte alors que la production a été affectée par des pannes de raffineries, a-t-il ajouté.

Au cours des deux derniers mois, l'essence en provenance de Singapour a été de 40 à 50 dollars la tonne moins chère que l'offre de la côte américaine du Golfe du Mexique, a indiqué M. Jones-Lux.

Les raffineries de Pemex fonctionnent à peine à la moitié de leur capacité en août, l'essence atteignant son niveau mensuel le plus bas de l'année.

Les pétroliers en provenance de Singapour ont atteint la côte pacifique du Mexique plus rapidement que ceux de la côte américaine du Golfe du Mexique au cours des deux derniers mois, en raison des retards du canal de Panama dus à une sécheresse historique, ont ajouté les deux sources.

"La baisse continue des taux de fret des transporteurs à moyenne distance voyageant d'est en ouest a également soutenu ces flux de produits propres", a déclaré un affréteur maritime basé en Inde, qui a refusé d'être nommé en raison de la politique médiatique de sa société.

Jones-Lux, de Sparta, a déclaré : "Nous nous attendons à ce que l'équilibre de l'essence sur la côte américaine du golfe du Mexique s'allonge de manière significative au quatrième trimestre, ce qui devrait permettre de placer à nouveau des barils à l'ouest du Mexique.

Toutefois, "les prix à terme actuels indiquent très clairement que Singapour est la source d'approvisionnement la moins chère pour le Mexique tout au long du quatrième trimestre", a-t-il ajouté.