Les fonds monétaires mondiaux ont enregistré d'importantes entrées au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 août, les investisseurs recherchant la sécurité alors qu'ils pensent de plus en plus que les principales banques centrales maintiendront des taux d'intérêt élevés pendant une période prolongée.

Les investisseurs ont également attendu les données économiques américaines, y compris les rapports sur l'inflation et l'emploi, pour obtenir plus d'indices sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les fonds monétaires mondiaux ont attiré un afflux net de 5,96 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv Lipper, contre environ 2,13 milliards de dollars de ventes nettes au cours de la semaine précédente.

Dans le contexte d'une économie américaine étonnamment résistante, les arguments en faveur d'une période prolongée de taux d'intérêt élevés se sont renforcés. Ce sentiment a rendu les investisseurs plus prudents à l'approche de données économiques cruciales : Le rapport de jeudi sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) et les chiffres de vendredi sur les emplois non agricoles.

Le récent rapport du département du commerce a apaisé certaines inquiétudes, révélant que l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a augmenté de 3,3 % en glissement annuel en juillet, ce qui correspond aux attentes.

Au niveau régional, les investisseurs ont injecté environ 7,29 milliards de dollars dans les fonds monétaires américains et environ 291 millions de dollars dans les fonds européens. À l'inverse, les fonds asiatiques ont enregistré des sorties nettes d'environ 2,04 milliards de dollars.

Par ailleurs, les fonds d'actions plus risqués ont enregistré une quatrième semaine consécutive de décollecte, avec environ 2,73 milliards de dollars de cessions nettes.

Par secteur, les valeurs financières, l'énergie et les valeurs industrielles ont subi des ventes nettes de 789 millions de dollars, 196 millions de dollars et 168 millions de dollars, respectivement. Le secteur technologique a attiré 822 millions de dollars d'entrées.

Les fonds obligataires mondiaux ont reçu 429 millions de dollars d'entrées nettes, après avoir enregistré des sorties de 3,86 milliards de dollars il y a une semaine.

Les fonds mondiaux à haut rendement ont reçu un montant net de 1,17 milliard de dollars, le premier afflux hebdomadaire en six semaines. Les investisseurs ont également acheté pour environ 1,14 milliard de dollars de fonds d'obligations d'État, mais se sont débarrassés de 122 millions de dollars de fonds d'obligations d'entreprises.

En ce qui concerne les matières premières, les fonds de métaux précieux sont restés en retrait pour la quatorzième semaine consécutive, avec des sorties nettes de 419 millions de dollars, tandis que les fonds énergétiques ont enregistré des entrées marginales de 29 millions de dollars.

Les données relatives aux 24 223 fonds des marchés émergents montrent que les fonds d'actions ont enregistré des ventes nettes d'une valeur de 1,88 milliard de dollars, soit une troisième semaine consécutive de décollecte. Les fonds obligataires ont également fait l'objet de cessions, pour un montant net de 698 millions de dollars.