Les fonds spéculatifs mondiaux abandonnent les transactions perdantes après avoir échoué à battre le MSCI - Goldman Sachs

Les fonds spéculatifs mondiaux ont abandonné des transactions au cours de la semaine dernière à leur rythme le plus rapide depuis janvier et à l'un des taux les plus élevés de ces cinq dernières années, les paris sur la récession n'ayant pas encore porté leurs fruits, selon une note de Goldman Sachs adressée à ses clients mercredi.

Les fonds spéculatifs ont réduit leurs pertes après avoir échoué à égaler les gains de l'indice de référence plus large et moins cher, l'indice mondial des actions MSCI, qui a progressé de plus de 15% cette année, indique la note consultée par Reuters. En revanche, les fonds spéculatifs axés sur la négociation d'actions ont affiché une performance positive de 5,8 % depuis le début de l'année et les fonds axés sur les programmes informatiques ont progressé de 3,2 %, selon la note. Les données de la semaine dernière montrant un ralentissement de l'inflation aux États-Unis ont renforcé les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, ce qui a fait grimper les actions. L'échec des paris à court terme sur la baisse des prix des actions est l'une des raisons invoquées pour expliquer pourquoi les fonds spéculatifs pourraient abandonner des transactions, selon la note. Les fonds spéculatifs qui choisissent les transactions, plutôt que de laisser les algorithmes informatiques choisir, ont commencé à éprouver des difficultés à la fin du mois de juin et la performance de leurs transactions s'est détériorée en juillet, selon la note. Les fonds spéculatifs ont abandonné les paris à découvert visant des entreprises spécifiques, comme celles qui se concentrent sur l'énergie, les services financiers et les soins de santé. Toutefois, les secteurs tels que les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons, celles qui vendent des articles ménagers, qui proposent des technologies de l'information et qui travaillent dans l'immobilier, ont connu une augmentation de l'activité de vente à découvert, selon la note. Si 60 % des transactions abandonnées concernaient des actions américaines, les fonds spéculatifs ont également renoncé à leurs paris sur les produits dits "macro", liés à la manière dont les devises, les matières premières et les obligations réagissent à l'environnement économique général.