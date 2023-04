Les perspectives d'introduction en bourse de Marex sont renforcées par de bons résultats et la reprise d'ED&F Man - PDG

Marex, basé à Londres, l'un des plus grands courtiers privés de matières premières au monde, a annoncé jeudi un bond de 53% du bénéfice d'exploitation ajusté avant impôts en 2022, à 121,7 millions de dollars, sur un chiffre d'affaires net en hausse de 29%, à 701,5 millions de dollars.

En août de l'année dernière, Marex a accepté d'acheter ED&F Man Capital Markets afin de renforcer ses activités dans le secteur des métaux et de se développer dans le domaine des titres à revenu fixe et des actions. Une source proche de la situation a déclaré en temps utile que la transaction s'élevait à 220 millions de dollars.

Marex a renoncé à une introduction en bourse (IPO) en 2021 en raison de conditions de marché difficiles.

"Si nous arrivions sur le marché et envisagions une introduction en bourse, les investisseurs verraient une entreprise très différente de celle qu'ils ont vue il y a quelques années", a déclaré Ian Lowitt, directeur général de Marex, à Reuters.

"Le capital-investissement cherche à se retirer et l'entreprise a été transformée, ce qui signifie que lorsque les marchés se rouvriront, il sera évident que nos propriétaires envisageront de le faire.

Marex est détenue majoritairement par le fonds d'investissement JRJ Group et ses partenaires, Trilantic Europe et BXR Group, qui ont pris des participations dans le courtier en 2010.

Le rachat par ED&F Man a permis d'étendre Marex à Dubaï et aux États-Unis. Les activités américaines atteindront bientôt la taille des activités européennes, qui ont dominé l'entreprise.

"Nous voyons de réelles opportunités au Moyen-Orient et nous avons maintenant une présence raisonnablement importante à Dubaï", a déclaré M. Lowitt lors d'une interview.

L'activité de compensation de Marex a été le secteur le plus fort des résultats de 2022, où les bénéfices ont grimpé de 155 %, aidés par une activité plus forte des clients et une hausse des taux d'intérêt mondiaux, qui ont augmenté les revenus sur les soldes des clients.

Les fonds des clients ont grimpé de 139 % pour atteindre 12,9 milliards de dollars, dont 4,5 milliards de dollars ont été ajoutés grâce à la reprise.

"Lorsqu'un client passe par vous, il s'agit d'un revenu extrêmement régulier. Il est assez difficile pour les gens de déplacer leur compensation", a déclaré M. Lowitt.