Les prix du minerai de fer en Chine, l'un des principaux consommateurs, ont résisté de manière inattendue malgré l'augmentation des stocks portuaires, certains propriétaires de cargaisons étant réticents à vendre leurs stocks à perte, selon les analystes et les négociants.

Les baissiers ont pris des positions en pariant sur une chute brutale des prix provoquée par l'augmentation des stocks et le ralentissement de la demande estivale. Cependant, les prix de l'ingrédient clé de la fabrication de l'acier ont plutôt dépassé les 110 dollars la tonne métrique, après avoir chuté vers le niveau psychologiquement significatif de 100 dollars à la fin du mois de juin.

L'offre portuaire de minerai de fer a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans, soit 148 millions de tonnes à la fin du mois de juin. Cela équivaut à environ 13 % des importations totales en 2023 et à une augmentation de 27,6 % par rapport au début de l'année, selon le fournisseur d'informations Steelhome et les douanes chinoises.

"Les stocks élevés entravent la hausse des prix, mais ne sont pas nécessairement des facteurs d'effondrement des prix", a déclaré Cheng Peng, un analyste de Sinosteel Futures basé à Pékin.

Cela est dû en partie aux cargaisons qui ne peuvent être échangées car les propriétaires conservent leurs stocks en espérant une amélioration des prix, ont déclaré les négociants et les analystes, dont certains estiment que ces stocks "gelés" représentent 10 à 15 % du total.

Certaines cargaisons achetées à des prix élevés ont été "bloquées" et sont devenues illiquides sur le marché au comptant à la suite de la chute des prix depuis le début de l'année, car leur vente aux prix actuels entraînerait des pertes", a déclaré Chu Xinli, un analyste de China Futures basé à Shanghai.

Cette tactique de rétention indique que les propriétaires de cargaisons sont optimistes quant aux perspectives du marché à long terme, selon les analystes et les négociants.

"Nous ne nous inquiétons pas beaucoup du marché actuellement, car chaque jour des usines viennent s'approvisionner, et nous pensons que les prix de juillet devraient être meilleurs que ceux de juin", a déclaré un négociant de Tangshan, le plus grand centre sidérurgique de Chine.

"Les sidérurgistes maintiennent de faibles stocks dans les usines, le niveau moyen étant inférieur de près de 20 millions de tonnes au niveau observé il y a quelques années, ce qui signifie que beaucoup plus de stocks deviennent visibles aujourd'hui, même s'il n'y a pas de grand changement dans le total.

En outre, certaines cargaisons ont été "bloquées", car les propriétaires se sont abstenus de vendre après avoir subi des pertes sur leurs positions de couverture sur le marché à terme, ont déclaré les analystes.

Toutefois, les stocks "gelés" pourraient s'avérer un accélérateur si les prix chutent et que les détenteurs de cargaisons avides de liquidités se précipitent pour vendre, même à perte, ont déclaré les analystes et les négociants.

Les prix du minerai sont également soutenus par une forte demande à court terme et par l'espoir que Pékin dévoile de nouvelles mesures de relance au cours du troisième plénum, une réunion clé, les prix étant susceptibles de chuter si les mesures de relance sont décevantes.

En outre, la hausse des prix du minerai réduit les marges des sidérurgistes, ce qui pourrait entraîner des réductions de production si les pertes s'aggravent, réduisant ainsi la demande de minerai et frappant les prix.