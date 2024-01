L'escalade des tensions géopolitiques entre le Pakistan et l'Iran voisin, jeudi, a provoqué une onde de choc dans l'économie pakistanaise en difficulté, en ébranlant ses obligations en dollars et en frappant son marché boursier.

Le Pakistan a mené des frappes à l'intérieur de l'Iran, ciblant des militants séparatistes baloutches, deux jours après que Téhéran a déclaré avoir attaqué les bases d'un autre groupe sur le territoire pakistanais.

L'impasse avec l'Iran survient alors que le Pakistan est au cœur d'une crise économique paralysante, son économie de 350 milliards de dollars étant en proie à une forte inflation et à des déficits budgétaires et courants béants. Il fait l'objet d'un programme de renflouement du Fonds monétaire international (FMI) d'un montant de 3 milliards de dollars, qui lui a permis d'éviter le défaut de paiement l'été dernier.

Les obligations internationales du Pakistan ont chuté après que son ministère des affaires étrangères a déclaré avoir mené des frappes à l'intérieur de l'Iran jeudi, deux jours après que Téhéran a attaqué les bases d'un autre groupe sur le territoire pakistanais.

L'obligation 2026 a subi l'une des plus fortes baisses à 0750 GMT, perdant 1,2 cents pour s'échanger à 71,125 cents pour un dollar, selon les données de Tradeweb.

Plus tôt dans la journée, l'indice de référence des actions pakistanaises a chuté de 1,6 % après que le Pakistan ait déclaré avoir mené des frappes à l'intérieur de l'Iran, avant de regagner du terrain.

Les liens économiques entre le Pakistan et l'Iran, même s'ils ne sont pas énormes, sont importants pour Islamabad, qui s'efforce d'approvisionner ses régions les plus occidentales du Baloutchistan en produits de base essentiels, notamment en carburant et en électricité.

L'Iran fournit de l'électricité à de nombreuses régions du Pakistan et, officieusement, il y a beaucoup d'échanges de produits de base, notamment de gaz de pétrole liquéfié et de diesel iranien.

L'année dernière, en juin, le Pakistan a adopté une ordonnance spéciale autorisant le commerce de troc avec l'Iran, ainsi qu'avec l'Afghanistan et la Russie, pour certaines marchandises, notamment le pétrole et le gaz naturel.

"Le commerce bilatéral, évalué à plus de 2 milliards de dollars, est crucial pour les deux économies, en particulier pour des régions comme le Baloutchistan au Pakistan, où les économies locales dépendent fortement du commerce avec l'Iran, notamment pour les produits agricoles et pétrochimiques", a déclaré Aneel Salman, président de la sécurité économique à l'Institut de recherche politique d'Islamabad.

Selon M. Salman, l'interruption des routes commerciales aurait des conséquences économiques immédiates, notamment des pénuries au Pakistan et une diminution notable du volume des échanges, qui s'élève à 2 milliards de dollars.

Il a ajouté que le conflit pourrait avoir un impact significatif sur des projets de collaboration à long terme tels que le gazoduc Pakistan-Iran, connu sous le nom de "Peace Pipeline".

Ce gazoduc transporterait le gaz naturel de l'Iran vers le Pakistan et, éventuellement, vers l'Inde. Déjà retardé, il risque maintenant de subir d'autres retards et de connaître des difficultés de financement.

En août, le ministre d'État pakistanais du pétrole de l'époque a déclaré que le Pakistan était "activement engagé" auprès de l'Iran pour le dissuader de recourir à l'arbitrage international concernant les retards du gazoduc.

Le Pakistan a jusqu'à mars 2024 pour négocier un accord avec l'Iran afin d'éviter les batailles juridiques.

Les deux pays ont signé un plan commercial quinquennal en août 2023 et ont fixé l'objectif du commerce bilatéral à 5 milliards de dollars.

"À première vue, cet épisode ne devrait pas constituer une escalade plus importante que les précédents. Mais il convient de noter que ce dernier échange a lieu alors que le Pakistan tente d'améliorer ses relations avec les États-Unis", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer.