Le directeur mondial de la recherche sur les matières premières de Goldman Sachs, Jeff Currie, un analyste de renom qui avait prédit avec justesse une flambée des prix des matières premières dans les années 2000, prend sa retraite, selon une note de service consultée par Reuters.

M. Currie quitte son poste après 27 ans de service. Son départ est le dernier en date des départs très médiatisés du géant de Wall Street au cours des derniers mois.

Julian Salisbury, directeur des investissements de la branche de gestion d'actifs et de patrimoine, part rejoindre la société d'investissement Sixth Street, selon une annonce faite le mois dernier.

M. Currie, 56 ans, a inventé l'expression "revanche de la vieille économie" en 2004 pour décrire la façon dont les prix des matières premières allaient grimper après des décennies de sous-investissement, selon le mémo. Sa prévision a été confirmée par ce que l'on a appelé le supercycle des matières premières, au cours duquel le pétrole brut a atteint des sommets en 2008.

Plus récemment, M. Currie a relancé sa prédiction d'un autre supercycle alimenté par des mesures de relance en cas de pandémie et par un rebond de l'activité économique.

"Nous prévoyons un marché haussier structurel pour les matières premières, très similaire à ce que nous avons connu dans les années 2000 ou 1970", a déclaré M. Currie lors du sommet Reuters sur les matières premières à la fin de 2021.

La société "a grandement bénéficié du leadership de Jeff sur un large éventail de sujets et de sa capacité à identifier les thèmes fondamentaux du marché des matières premières bien avant les autres", a écrit Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman et responsable de la recherche mondiale sur les investissements, dans la note de service.

M. Currie a rejoint Goldman en 1996 et a été promu directeur général en 2002, puis associé en 2008. Il préside également le conseil consultatif de l'Energy Policy Institute de l'université de Chicago.

Dina Powell McCormick, qui dirigeait les activités souveraines de Goldman, et Lisa Opoku, qui dirigeait une unité chargée de la gestion du patrimoine des associés et des cadres supérieurs, ont également quitté l'entreprise au cours des derniers mois. (Reportage de Saeed Azhar ; Rédaction de Lananh Nguyen et Sam Holmes)