(Alliance News) - Marula Mining PLC a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait approuvé un programme d'exploration et de planification minière de 26 millions de ZAR, soit 1,1 million de livres sterling, pour sa mine de Blesberg en Afrique du Sud.

La société minière et de développement axée sur l'Afrique a déclaré que le projet d'exploration de sa mine de lithium et de tantale sera financé par Q Global Mining Ltd, une filiale de Q Global Commodities, le coût de l'exploration étant compensé par les fonds de souscription qui seront reçus de Q Global.

Marula est en train de nommer des entreprises de forage pour mener à bien le programme.

La société a indiqué que le programme d'exploration comprendra 2 900 mètres de forage au diamant, une étude géophysique aérienne, un programme de tranchées d'exploration, une modélisation géologique, ainsi que des études environnementales, géohydrologiques et de conception.

Marula a indiqué qu'elle avait commencé son programme de tranchées et qu'elle s'apprêtait à entamer son étude géophysique aéroportée.

Le programme de forage en deux phases devrait être achevé dans les six mois.

Le chef de la direction, Jason Brewer, a déclaré : "Nos activités à la mine de lithium et de tantale de Blesberg progressent à un rythme soutenu. Tout en continuant à progresser dans l'extraction et le traitement du spodumène à haute teneur et de la minéralisation de lithium dans les stocks historiques, nous allons maintenant aussi de l'avant avec un programme d'exploration et d'exploitation des ressources par forage.

"Il est important de souligner que c'est grâce aux accords de financement et à la relation toujours plus forte que nous avons avec Q Global Commodities, que nous sommes en mesure de prendre ces engagements pour le programme prévu d'exploration et d'exploitation des ressources par forage et d'aller de l'avant aussi rapidement".

Les actions de Marula ont augmenté de 14 % pour atteindre 15,30 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.