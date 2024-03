Le PDG de QatarEnergy, Saad Al Kaabi, a annoncé dimanche que la société avait finalisé un certain nombre de contrats d'affrètement avec plusieurs armateurs asiatiques afin de renforcer sa flotte de 19 navires de GNL dans la perspective d'une augmentation massive de la production de GNL.

Lors d'une cérémonie organisée à son siège de Doha, l'entreprise publique QatarEnergy a signé des contrats d'affrètement pour six navires avec CMES LNG Carrier Investment, six navires avec Shandong Marine Energy, trois navires avec MISC Berhad et quatre navires avec Kawasaki Kisen Kaisha et Hyundai Glovis.

QatarEnergy avait déjà passé des contrats pour la construction de 77 navires dans des chantiers navals coréens et chinois au cours des premières phases de son programme d'acquisition de navires GNL.

L'extension du champ North Field de QatarEnergy renforcera sa position de premier exportateur mondial de GNL. Il comprend huit trains de GNL qui feront passer la capacité de liquéfaction du Qatar de 77 millions de tonnes par an (mtpa) à 142 mtpa d'ici à 2030, soit une augmentation de 85 % de la production. (Reportage d'Andrew Mills ; Rédaction d'Alison Williams)