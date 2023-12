Les marchés mondiaux des matières premières devraient aborder l'année 2024 portés par les attentes de réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, qui pourraient relancer une économie mondiale en perte de vitesse et sa demande de matériaux industriels.

Toutefois, l'augmentation de l'offre de pétrole brut non OPEP, de produits raffinés et de produits pétrochimiques en Chine et en Inde pourrait peser sur les marchés de l'énergie, tandis que le marché du gaz naturel liquéfié (GNL) devrait être finement équilibré.

L'espoir de nouvelles mesures de relance de la part de Pékin fait grimper les prix du minerai de fer, tandis que le temps sec et les restrictions à l'exportation devraient peser sur les approvisionnements en denrées alimentaires de base.

MÉTAUX > Selon les analystes, le minerai de fer devrait atteindre 150 dollars en 2024 grâce aux mesures de relance chinoises

AGRICULTURE > L'offre mondiale d'aliments de base en 2024 sera mise à mal par le temps sec et les restrictions à l'exportation au 1er trimestre 2024 TECHNIQUES DES MATIÈRES PREMIÈRES > Le pétrole Brent pourrait atteindre la fourchette de 86,41 à 96,48 $ > Le pétrole américain pourrait atteindre la fourchette de 83,53 à 86,81 $ > L'huile de palme pourrait atteindre la fourchette de 83,53 à 86,81 $ > L'huile de palme pourrait atteindre la fourchette de 96,48 $.81 > L'huile de palme pourrait entrer dans une fourchette de 4 235-4 399 ringgits > L'or au comptant pourrait atteindre 2 268 $ > Le cuivre de la LME pourrait retester le support à 8 065 $ > L'aluminium de la LME pourrait tester la résistance à 2 360 $ > Le soja CBOT pourrait retester la résistance à 14.00-1/2 > Le maïs CBOT pourrait retester la résistance à 4,95-1/2 > Le blé CBOT pourrait atteindre une fourchette de 7,06 à 8,16-1/4 $ > Le café de New York pourrait se rétracter dans une fourchette de 1,6015 à 1,7070 $ > Le cacao de New York pourrait atteindre une fourchette de 4 466 à 4 639 $ > L'indice du dollar pourrait tomber à 98,98 (Reportage de l'équipe mondiale des matières premières et de l'énergie ; Rédaction de Tomasz Janowski)