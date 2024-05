(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

itim Group PLC - Fournisseur de solutions logicielles pour la vente au détail basé à Londres - Le chiffre d'affaires en 2023 augmente de 15 % pour atteindre 16,1 millions de livres sterling, contre 14,0 millions de livres sterling. La perte avant impôt se réduit à 1,1 million de livres sterling, contre 1,3 million de livres sterling. Le directeur général Ali Athar déclare : "Nos investissements stratégiques ont renforcé notre position et amélioré nos produits, ouvrant la voie à un succès durable dans le paysage dynamique de la vente au détail." Le PDG ajoute : "À l'horizon 2024, l'accent stratégique mis par itim sur l'amélioration des marges et l'efficacité opérationnelle permet au conseil d'administration de faire preuve d'un optimisme prudent et nous place en bonne position pour poursuivre notre succès. Je me réjouis d'informer le marché en temps voulu."

Vela Technologies PLC - Investisseur en technologie à un stade précoce - Entre le 4 juillet de l'année dernière et vendredi dernier, la société a vendu 430 000 actions du concepteur de semi-conducteurs EnSilica PLC à un prix moyen de 62 pence par action, ce qui lui a rapporté 265 633 livres sterling. La cession devrait générer une plus-value réalisée de 18.719 GBP pour l'exercice clos le 31 mars et une plus-value réalisée de 4.800 GBP pour le nouvel exercice. La société détient désormais 666 707 actions d'EnSilica, soit une participation de 0,8 %. Vela déclare : "Le produit de la cession est utilisé par la société à des fins générales de fonds de roulement".

Huddled Group PLC - investisseur dans les marques de commerce électronique - Le chiffre d'affaires en 2023 passe de 796 000 GBP en 2022 à 2,4 millions GBP. La perte avant impôt passe de 1,9 million de GBP à 2,3 millions de GBP. En incluant les activités abandonnées, le bénéfice après impôt s'élève à 13 millions de livres sterling, souligne Huddled, passant d'une perte de 661 000 livres sterling. Le PDG Martin Higginson déclare : "Générer un bénéfice de 13,0 millions de livres sterling en 2023 nous a permis de restituer des fonds importants aux actionnaires et de nous transformer en un groupe axé sur le développement de marques de commerce électronique à forte croissance, un marché dans lequel nous voyons un grand potentiel".

Guild Esports PLC - Entreprise de sports électroniques basée à Londres - Compassare Holdings exerce son droit de convertir le montant principal du prêt convertible de 250 000 GBP en nouvelles actions ordinaires. Le prix de conversion était de 0,00375 GBP. Compassare a reçu 66,7 millions d'actions Guild Esports.

NetScientific PLC - investisseur en capital-risque dans les technologies de pointe et les sciences de la vie - Sa société de capital-risque et de financement des entreprises EMV Capital a été nommée gestionnaire d'investissement de Martlet Capital Ltd, gérant un portefeuille d'investissements de 23,3 millions de livres sterling. NetScientific déclare : "Martlet Capital est un investisseur en phase d'amorçage basé à Cambridge, qui fournit du capital patient à des entreprises en phase de démarrage dans les domaines des technologies de pointe et des sciences de la vie, principalement dans le pôle technologique de Cambridge".

Atrato Onsite Energy PLC - fonds d'investissement axé sur les énergies renouvelables - déclare deux investissements solaires pour un montant total de 6,4 millions de livres sterling. "Les investissements comprennent une capacité solaire de 9,5 MW et devraient générer des flux de trésorerie contractuels à long terme, très visibles, avec des augmentations annuelles", indique Atrato Onsite. Les investissements comprennent un portefeuille opérationnel de 7,3 MW de systèmes solaires photovoltaïques situés sur deux sites commerciaux au Royaume-Uni, tous deux dans le secteur automobile. Les investissements comprennent également trois magasins Tesco PLC dans le cadre d'un accord-cadre. Atrato déclare : "Ces sites totalisent 2,2 MW de capacité solaire en toiture et sont tous commercialisés dans le cadre de contrats d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans avec des augmentations annuelles fixes. L'installation a commencé sur les sites en avril et l'exploitation commerciale est prévue pour juillet".

Foresight Solar Fund Ltd - fonds axé sur le développement durable investissant dans des actifs solaires et de stockage en batterie au Royaume-Uni et à l'étranger - Conclut un accord-cadre avec Chelion Iberia, une société d'ingénierie, de financement et d'intégration de batteries, pour faire avancer des projets BESS en phase de développement en Espagne. Foresight Solar Fund déclare : "L'accord augmente la réserve de propriété de la société tout en ne nécessitant aucun investissement initial et seulement un capital de développement modeste pour amener les opportunités au statut de prêt à construire au cours des années à venir".

Hercules Site Services PLC - fournisseur de main-d'œuvre pour le secteur des infrastructures au Royaume-Uni, basé à Cirencester, en Angleterre - déclare que ses activités sont conformes aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année. Au cours du semestre clos le 31 mars, le chiffre d'affaires devrait avoir augmenté de 27 % pour atteindre "plus" de 47 millions de livres sterling. "Tous les flux de revenus ont augmenté, chacun avec ses propres moteurs, soutenus par la demande substantielle dans le secteur de l'infrastructure", indique l'entreprise. Le PDG Brusk Korkmaz ajoute : "Nous avons enregistré une nouvelle croissance de nos revenus au cours du premier semestre de l'exercice en cours et remporté un certain nombre de nouveaux contrats, dont plus de 5 millions de livres sterling pour des projets civils, et signé un nouvel accord-cadre important avec Costain. L'intégration de Future Build Recruitment, suite à notre acquisition de l'entreprise en décembre 2023, progresse bien et nous voyons déjà des opportunités de ventes croisées et de ventes incitatives de la part de nos clients existants."

Gulf Marine Services PLC - propriétaire et exploitant de barges pour les secteurs du pétrole et du gaz, basé à Londres - indique que sa dette nette a encore diminué au premier trimestre, passant de 267,3 millions de dollars au 31 décembre à 256,4 millions de dollars au 31 mars. Gulf Marine fait état d'un remboursement anticipé supplémentaire de 5 millions USD au titre de ses remboursements de dette la semaine dernière. La société affirme que les efforts en cours pour réduire l'effet de levier créent de la valeur pour les actionnaires et améliorent sa position financière globale.

Mining Minerals & Metals PLC - véhicule d'acquisition à la recherche d'actifs dans le secteur des ressources naturelles - La société et la cible d'acquisition Georgina Energy PLC "ont été très occupées avec leurs équipes de conseillers au cours des derniers mois" pour finaliser l'accord. Mining Minerals & Metals déclare : "La société a nommé Oak Securities en tant que courtier conjoint, pour travailler aux côtés de son courtier et conseiller financier actuel, Tavira, dans le cadre du placement proposé d'actions de la société telle qu'élargie par l'acquisition proposée". En octobre, la société a conclu un accord avec Georgina Energy en vue d'une prise de contrôle inversée. Georgina Energy est une société de ressources en phase de démarrage qui détient des intérêts dans l'hélium, l'hydrogène et les hydrocarbures situés dans les bassins d'Amadeus et d'Officer dans le nord et l'ouest de l'Australie.

Jersey Oil & Gas PLC - société pétrolière et gazière en amont axée sur la région du plateau continental britannique de la mer du Nord - La perte avant impôts en 2023 s'élève à 5,6 millions de GBP, contre 3,1 millions de GBP en 2022. Aucun revenu n'est généré, sans changement par rapport à l'année précédente. Les dépenses administratives augmentent de 79 % pour atteindre 5,7 millions de livres sterling. L'entreprise déclare : "2023 a été une année charnière pour l'entreprise. Après avoir réussi à regrouper la base de ressources de la zone Greater Buchan et à faire progresser les activités de planification du développement nécessaires, deux transactions d'exploitation ont été exécutées, apportant deux partenaires industriels crédibles et le financement nécessaire à la monétisation de la zone."

Kefi Gold & Copper PLC - société d'exploration et de développement axée sur des projets d'or et de cuivre dans le bouclier arabo-nubien - fait état des progrès réalisés au cours du premier trimestre 2024. En Éthiopie, elle note que les derniers processus d'approbation du syndicat financier de Tulu Kapi sont en bonne voie pour un soutien final ce mois-ci. Les préparatifs de lancement du projet ont commencé sur le site, ajoute-t-elle. En Arabie Saoudite, l'entreprise Gold & Minerals Ltd, détenue à 25 %, a obtenu 14 licences d'exploration au cours des deux dernières années, contre trois au cours des 13 années précédentes. Cela "illustre la priorité accordée à l'exploration minière et la priorité accordée récemment par le gouvernement au secteur minier saoudien". Dans le cadre du projet de développement aurifère Jibal Qutman, GMCO "progresse dans l'évaluation de scénarios de développement alternatifs tout en recherchant des solutions moins coûteuses pour les intrants tels que l'eau et l'électricité". Kefi ajoute : "Bien que nous ne publiions pas de stratégie d'exploration, il convient de noter que nous sommes en train d'effectuer des travaux de forage en Éthiopie et en Arabie saoudite. Nous avons un certain nombre de prospects pour l'or, les métaux de base et les métaux critiques qui ont été accordés ou qui sont en cours d'application et qui couvrent des sites industriels et des cibles de base. Dans tous ces prospects, il y a des preuves historiques de minéralisation et l'opportunité d'appliquer certaines technologies et techniques d'exploration pour la première fois".

Pathfinder Minerals PLC - Coquille de trésorerie cotée sur l'AIM cherchant à réaliser une prise de contrôle inversée - Reçoit 30 000 GBP de la part d'un souscripteur. Elle déclare être "en dialogue régulier" avec le souscripteur pour le solde de 30 000 GBP, mais prévient qu'"il n'y a aucune garantie" que cette somme sera versée. La semaine dernière, elle a annoncé un accord pour l'acquisition de Rome Resources Ltd dans le cadre d'une prise de contrôle inversée. Les actionnaires de Rome recevront 19,54 actions ordinaires de Pathfinder. Les actionnaires actuels de Rome détiendront environ 69 % de la société élargie. Rome est une société qui a conclu un accord en vue d'acquérir des intérêts de 51 % dans deux propriétés contiguës situées dans le district de Walikale de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mercredi également, Pathfinder annonce une perte avant impôts de 1,0 million de livres sterling en 2023, contre 376 000 livres sterling en 2022. L'entreprise ne génère aucun revenu, sans changement par rapport à l'année précédente.

Lexington Gold Ltd - société d'exploration et de développement aurifère avec des projets en Afrique du Sud et aux Etats-Unis - déclare que le droit de prospection de Jelani Resources Pty Ltd a été officiellement renouvelé jusqu'au 29 mai 2026. Il s'agit d'un " jalon " lié à l'acquisition de White Rivers Exploration Pty Ltd. Jelani Resources est détenue à 65 % par WRE et à 35 % par Harmony Gold Mining Co Ltd, société cotée à Johannesburg. Lexington ajoute : "Le droit de prospection de Jelani Resources couvre une zone adjacente à la mine Target de Harmony dans la partie nord-ouest des Welkom Goldfields en Afrique du Sud. Dans le cadre de cette étape, Lexington émet un total de 25,8 millions d'actions à contrepartie différée à Mark Creasy ou à son représentant et à Sunswell Holdings Pty Ltd. Creasy détient maintenant 13 % de Lexington et Freefire Technology Ltd, un prête-nom de Sunswell, en détient 3,8 %.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

