(Alliance News) - Chaarat Gold Holdings Ltd a déclaré vendredi qu'elle avait progressé dans l'obtention du financement nécessaire à la mise en production de la mine d'or de Tulkubash au Kirghizistan.

Les actions de Chaarat Gold Holdings ont grimpé de 43% à 4,00 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Chaarat Gold, une société d'exploration et de développement minier, a déclaré avoir conclu un accord non contraignant avec Xiwang International Co Ltd concernant un programme de financement de 150 millions de dollars.

En échange de son investissement de 150 millions de dollars, XWIC recevra un intérêt économique de 60 % dans Tulkubash et Chaarat en conservera 40 %.

XWIC est une société d'investissement constituée dans les îles Vierges britanniques et une filiale de Touchstone Capital Partners. Dans le cadre de son plan d'investissement stratégique à long terme, XWIC cherche à créer un important portefeuille d'actifs et de ressources minières à l'échelle mondiale.

Chaarat a noté que les discussions entre les parties ont progressé et qu'un plan d'action a été établi en vue d'une transaction réussie.

S'il est conclu, l'accord fournira un financement complet pour la poursuite du développement et le démarrage de la production du projet aurifère Tulkubash.

Il permettrait de restructurer les engagements existants de Chaarat et constituerait la base de futures coentreprises potentielles dans le secteur de l'exploitation minière de l'or.

Chaarat a déclaré que les discussions se poursuivent également avec d'autres parties pour un financement potentiel et qu'elle s'attend également à entamer des discussions avec les détenteurs d'obligations convertibles concernant les obligations convertibles en circulation qui doivent être remboursées à la fin du mois de juillet.

Tulkubash a une durée de vie initiale de six ans, a déclaré Chaarat. Cependant, d'autres prospects, dont Karator et Ishakuldy, présentent un potentiel de développement important et la société vise une durée de vie totale de la mine supérieure à 15 ans.

