(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Oracle Power PLC, en hausse de 16% à 0,026 pence, fourchette de 12 mois 0,018p-0,15p. Le développeur de projets énergétiques déclare que la phase 2 du programme de forage est maintenant terminée sur son projet Northern Zone Gold, situé à 25 km à l'est de Kalgoorlie en Australie occidentale. Dans une annonce séparée, Oracle déclare avoir acquis le projet Blue Rock Valley Copper and Silver. Blue Rock est situé dans le bassin d'Ashburton en Australie occidentale, à 165 km au sud-est d'Onslow. "Je suis très heureux d'annoncer que nous avons achevé l'acquisition de ce projet passionnant de cuivre et d'argent en Australie occidentale, d'une telle ampleur, qui représente une grande opportunité pour Oracle", déclare le PDG Naheed Memon.

AIM - PERDANTS

Helium One Global Ltd, baisse de 42% à 0,64 pence, fourchette de 12 mois 0,18 pence-10,30 pence. Le producteur d'hélium à faible teneur en carbone lève 8 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription de 1,60 milliard d'actions au prix de 0,50 pence chacune. Les recettes seront utilisées pour réaliser un essai de puits étendu sur Itumbula West-1 afin d'évaluer les débits commerciaux d'hélium avant la phase de développement, ainsi que pour fournir des fonds supplémentaires pour faire face aux imprévus opérationnels.

Uru Metals Ltd, baisse de 14% à 43,00p, fourchette de 12 mois 28,50p-150,00p. Uru, le développeur du projet de nickel Zebedelia en Afrique du Sud, voit ses actions chuter. La société indique que la date de remboursement du prêt convertible de Boothbay Absolute Return Strategies LP a été repoussée à la fin du mois de décembre.

