Les investisseurs s'efforcent de protéger les portefeuilles mondiaux contre les fluctuations brutales des marchés à l'approche de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre et se retirent des actifs qui se trouvent dans le collimateur de l'incertitude, qu'il s'agisse des grandes valeurs technologiques ou de la dette publique européenne.

Avec le républicain Donald Trump et la vice-présidente démocrate Kamala Harris au coude à coude, proposant probablement des politiques qui créent des perspectives profondément divergentes pour la géopolitique et le commerce mondial, les gestionnaires d'argent se préparent à des mois de volatilité.

"Les marchés détestent l'incertitude et, alors que les sondages se rapprochent de 50-50, l'incertitude est à son comble", a déclaré Ross Yarrow, directeur général des actions américaines à la banque d'investissement Baird.

M. Trump est considéré comme susceptible d'augmenter les bénéfices des entreprises américaines grâce à des réductions d'impôts, mais aussi d'augmenter les droits de douane sur les importations, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour les exportateurs européens et asiatiques, ainsi que pour l'inflation aux États-Unis.

M. Harris pourrait sévir contre les banques, se montrer plus souple à l'égard de la Chine et s'en tenir à la politique étrangère prudente du président Joe Biden.

L'indice S&P 500 de Wall Street a chuté de 2,3 % mercredi, sa plus forte baisse quotidienne depuis décembre 2022, alors que les grandes valeurs technologiques qui dominent les indices américains et mondiaux ont vacillé, avant que la déroute n'atteigne l'Europe jeudi matin.

Les investisseurs, sur le qui-vive, se sont tournés vers les petites capitalisations, les actifs britanniques et l'or comme refuges possibles.

1/ÉCARTS DE TAUX D'INTÉRÊT

"Nous pensons qu'il est possible que les marchés deviennent plus nerveux à propos de la course à la présidence américaine", a déclaré Trevor Greetham, responsable de la gestion multi-actifs chez Royal London.

Pour les marchés mondiaux, les investisseurs craignent à la fois de se disputer les suffrages avec des plans de dépenses importants, ce qui pourrait provoquer des ruines sur le marché de la dette américaine et un coup de fouet pour les actions et les obligations mondiales dont les valorisations sont soutenues par les rendements des bons du Trésor à long terme.

"Nous pourrions constater que le marché du Trésor américain commence à s'agiter vers le mois de novembre si les deux candidats disent qu'ils vont dépenser plus", a-t-il ajouté. "Et cela pourrait perturber les marchés boursiers.

Le rendement du Trésor américain à 30 ans a dépassé son équivalent à deux ans la semaine dernière, car les grands investisseurs se sont détournés du risque de crédit américain à long terme et le déficit budgétaire a frôlé les 2 000 milliards de dollars.

M. Greetham a indiqué qu'il réduisait ses positions en actions mondiales et qu'il avait une position négative sur les obligations d'État.

"Il y a beaucoup de dettes aux États-Unis et les élections apportent de l'incertitude quant à la personne qui sera au pouvoir et à la politique de dépenses qu'elle mènera", a déclaré Nathan Sweeney, responsable de la gestion multi-actifs chez le gestionnaire d'actifs britannique Marlborough.

M. Sweeney a déclaré qu'il avait réduit son exposition aux bons du Trésor américain à long terme et aux obligations équivalentes de la zone euro, qui sont confrontées à de nouveaux risques, selon lui, en raison de l'augmentation de la dette des États européens pour les budgets de défense si M. Trump réduit son soutien à l'Ukraine.

Les actions et les obligations des marchés émergents sont vulnérables aux hausses de tarifs douaniers proposées par Trump, a déclaré l'investisseur multigestionnaire de Columbia Threadneedle Adam Norris, car des droits de douane plus élevés ont un impact sur les économies et les monnaies des pays exportateurs.

Les obligations britanniques pourraient tirer leur épingle du jeu, selon M. Sweeney, car la Grande-Bretagne a déjà subi des turbulences sur le marché obligataire après le mini-budget chaotique de l'ex-premier ministre Liz Truss en 2022, et il est peu probable qu'elle prenne le risque de dépenser à nouveau de manière excessive.

2/STOCKS SHAKY

La volatilité des marchés boursiers augmente à partir de faibles niveaux, les traders passant d'un secteur à l'autre au fur et à mesure que les probabilités d'élection évoluent.

Les valeurs technologiques des États-Unis à Amsterdam ont été secouées depuis que Trump a proposé au début du mois de réduire le soutien des États-Unis à Taïwan, une plaque tournante importante dans la chaîne d'approvisionnement de la fabrication de puces.

L'indice américain des petites capitalisations Russell 2000 a quant à lui bondi, les politiques de croissance de M. Trump ayant été jugées plus favorables aux entreprises nationales qu'aux entreprises technologiques internationales.

Cette rotation pourrait s'interrompre, selon M. Yarrow, car les actions des entreprises des secteurs de la technologie ou de la consommation dont les chaînes d'approvisionnement dépendent fortement de la Chine devraient augmenter si M. Trump perd du terrain dans les sondages.

"L'élection rend la navigation sur les marchés délicate", a déclaré M. Yarrow de Baird. Et comme Mme Harris n'a pas encore détaillé sa politique commerciale, il a ajouté : "Honnêtement, je ne sais pas ce que serait le commerce de Mme Harris".

M. Norris a indiqué qu'il avait réduit ses positions sur les valeurs technologiques en raison des valorisations élevées et de l'incertitude politique, mais qu'il était optimiste sur les actions britanniques faiblement valorisées.

"Nous nous concentrons sur des valeurs dont nous pensons qu'elles peuvent fonctionner de manière indépendante, se balader et rester tranquilles.

Benjamin Melman, directeur des investissements chez Edmond de Rothschild Asset Management, a déclaré qu'une victoire potentielle de Trump le rendait prudent à l'égard des exportateurs européens en raison des risques liés aux droits de douane et qu'il préférait les entreprises européennes plus petites et moins globales.

3/L'OR BRILLE

L'or s'est envolé depuis des mois, atteignant un record de plus de 2 400 dollars l'once, en raison de l'augmentation des avoirs des banques centrales et des tensions croissantes au Moyen-Orient.

Norris, de Columbia, a déclaré que l'or n'était pas une valeur refuge aux prix actuels.

M. Melman, de Rothschild, a toutefois indiqué que le métal jaune continuerait à briller si le déficit budgétaire américain, les guerres commerciales potentielles et les troubles géopolitiques déstabilisaient le dollar et les marchés des devises en général.

"Le dollar perd certaines de ses caractéristiques de monnaie de réserve et les populistes frappent à de nombreuses portes dans le monde occidental.