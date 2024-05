Hamak Gold Ltd - société minière basée dans les îles Vierges britanniques et opérant au Libéria - annonce qu'elle va entamer la prochaine phase d'exploration de la découverte aurifère à haute teneur de Ziatoyah, dans le nord du Libéria. Le site est situé dans son permis de Nimba. L'exploration comprendra la cartographie de terrain, l'échantillonnage et l'excavation de tranchées. Le site comprend une meilleure intersection de 20 mètres à une teneur de 7 grammes d'or par tonne.

Cours actuel de l'action : 1,15 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 88 %.

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

