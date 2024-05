Kavango Resources PLC - société d'exploration centrée sur le Botswana et le Zimbabwe - annonce les premiers résultats d'analyse du projet aurifère Hillside Prospect 3 dans le Matabeleland, au sud du Zimbabwe. Le sondage NSDD001 était un sondage exploratoire destiné à cibler la minéralisation en dessous de plusieurs séries de travaux artisanaux sur le Prospect 3. Le trou recoupe de multiples zones de cisaillement contenant des ensembles de veines de quartz aurifères anastomosées et une minéralisation de sulfure associée. La minéralisation commence à 12 m sous la surface et pourrait être exploitable à ciel ouvert.

Le directeur général Ben Turney commente : "Les résultats du prospect 3 soulignent la taille potentielle du système de cisaillement à Hillside. Notre interprétation des données provenant des levés magnétiques de la propriété intellectuelle et des sondages sur la zone confirme le potentiel d'une cible aurifère à plus grande échelle que nous ne l'avions initialement prévu". Il ajoute : "Nous sommes particulièrement encouragés par la présence d'un système de cisaillement à Hillside : "Nous sommes particulièrement encouragés par la présence de larges zones contenant de la minéralisation aurifère dans les sondages NSDD001 et BRD001. Cela correspond à notre modèle idéalisé de gisements exploitables en vrac, et nous sommes impatients de ramener la foreuse à Hillside en juin."

Cours actuel de l'action : 1,37 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 14%

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.