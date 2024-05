Caracal Gold PLC - Producteur d'or centré sur l'Afrique de l'Est - Fournit une mise à jour suite au redémarrage de la production à l'usine de Kilimapesa pour le trimestre. L'exploitation à ciel ouvert de la fosse 3B s'est poursuivie avec un total de 11 400 tonnes extraites à une teneur moyenne de 1,82 gramme d'or par tonne, avec un ratio minerai/déchets de 2,7 pour 1 pour le mois de février ; et 11 610 tonnes extraites à une teneur moyenne de 1,625 g/t d'or, avec un ratio minerai/déchets de 2,9 pour 1 pour le mois de mars. La disponibilité de l'usine de traitement en mars a été affectée par une défaillance du moteur du broyeur qui a mis l'usine de traitement hors service du 2 au 9 mars. D'autres problèmes liés à des précipitations record dans la région de Masai Mara ont gravement affecté la disponibilité de l'électricité au cours du mois, indique la société. Robert McCrae, directeur général, déclare : "La panne du moteur de l'usine et les fortes pluies font partie des difficultés rencontrées en février et en mars, ce qui signifie que notre fonds de roulement est extrêmement serré, ce qui s'est répercuté sur le mois d'avril. L'équipe financière travaille à l'achèvement de l'audit et des états financiers intermédiaires et est confiante, après les récents commentaires de PKF, que l'audit est sur le point d'être achevé.

Cours actuel de l'action : 0,28 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 21

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

