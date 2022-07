L'inflation et la hausse des prix pourraient nuire à la demande d'or de l'Inde en juillet-décembre -WGC

La baisse des achats du deuxième plus grand consommateur d'or au monde pourrait peser sur les prix, qui se négocient près de leur plus bas niveau depuis plus d'un an.

Mais la baisse de la demande d'importations d'or pourrait contribuer à réduire le déficit commercial de l'Inde et à soutenir une roupie en difficulté.

"L'inflation rend difficile pour les gens, en particulier dans les zones rurales, d'épargner davantage et d'allouer à l'or", a déclaré à Reuters Somasundaram PR, directeur général régional des opérations indiennes de WGC.

En juin, le taux d'inflation annuel de l'Inde est resté péniblement au-dessus de la barre des 7% et au-delà de la bande de tolérance de la banque centrale pour le sixième mois consécutif, ce qui augmente les perspectives de nouvelles hausses de taux par la banque centrale le mois prochain.

À court terme, la hausse des prix de l'or local en raison de la dépréciation de la roupie et de l'augmentation des droits d'importation sur le lingot va également nuire à la demande, a-t-il ajouté.

La demande d'or de l'Inde a bondi de 43 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 170,7 tonnes au cours du trimestre qui s'est terminé en juin, les ventes de bijoux s'étant améliorées en raison des mariages et de la fête sainte annuelle hindoue et jaïne d'Akshaya Tritiya, au cours de laquelle l'achat d'or est considéré comme de bon augure, a indiqué le WGC dans un rapport publié jeudi.

Au cours du premier semestre 2022, la consommation d'or a augmenté de 43 % pour atteindre 306,2 tonnes.

Le WGC avait précédemment estimé la consommation d'or de l'Inde en 2022 à 800-850 tonnes, mais le ralentissement probable de la demande au second semestre l'a incité à revoir cette estimation à la baisse, à environ 800 tonnes.

La hausse des prix incite certains consommateurs indiens à liquider leurs avoirs, ce qui pourrait faire passer l'offre de ferraille en 2022 au-dessus de 100 tonnes, contre 75,2 tonnes il y a un an, selon M. Somasundaram.