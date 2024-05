Le prix de l'or a atteint un niveau record lundi, les données économiques récentes ayant stimulé les paris sur une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, tandis que l'argent a suivi le mouvement et a atteint son plus haut niveau depuis plus de 11 ans.

L'or au comptant a augmenté de 1% à 2 438,41 dollars l'once, à 0852 GMT, après avoir atteint un record de 2 449,89 dollars plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1% à 2 442,50 $.

"L'ascension de l'or vers de nouveaux sommets historiques a probablement été alimentée par des paris restaurés pour des réductions de taux de la Fed, suite aux données de l'inflation américaine de la semaine dernière qui se sont refroidies. Il pourrait également bénéficier des retombées de l'augmentation de l'ensemble des métaux", a déclaré Han Tan, analyste en chef du marché chez Exinity Group.

Les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril, suggérant que l'inflation a repris sa tendance à la baisse, ce qui a stimulé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en septembre.

Des taux plus bas réduisent le coût d'opportunité de la détention de lingots non rémunérés, qui profitent également de l'incertitude du marché.

"La flambée de l'or vers un nouveau record est moins susceptible d'être due à une augmentation de la demande de valeurs refuges, malgré les gros titres en provenance d'Iran. La plupart des valeurs refuges traditionnelles ont peu changé jusqu'à présent aujourd'hui", a ajouté M. Tan.

Le président iranien Ebrahim Raisi, un partisan de la ligne dure considéré comme un successeur potentiel du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué dans un accident d'hélicoptère.

Pendant ce temps, la Chine, l'un des principaux consommateurs d'or et d'autres métaux industriels, a annoncé vendredi des mesures "historiques" pour stabiliser son secteur immobilier en crise.

L'argent au comptant a augmenté de 1,2 % pour atteindre 31,86 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 11 ans.

"En ce qui concerne l'argent, sa double caractéristique de métal industriel et de métal précieux attire enfin l'attention. La transition vers l'énergie propre devrait continuer à jouer un rôle plus important dans l'utilisation de l'argent", ont écrit les analystes d'OCBC dans une note.

Le platine a augmenté de 0,3 % à 1 083,68 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis mai 2023. Le palladium a gagné 1,1 % à 1 019,50 $.

"Le platine se négocie à un prix supérieur à celui du palladium avec des entrées croissantes de fonds négociés en bourse", a déclaré ANZ dans une note.