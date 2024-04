Le prix de l'or a atteint un niveau record lundi après que des données ont montré que l'inflation américaine s'est modérée en février, ce qui a renforcé les paris sur la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 1% à 2 255,39 dollars l'once, à 01h03 GMT. Le lingot a atteint un record de 2 256,09 dollars l'once plus tôt dans la session.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,7% à 2 275,70 dollars l'once.

* Le dollar a baissé de 0,1% par rapport à ses rivaux, rendant l'or plus attrayant pour les détenteurs d'autres devises.

* Les dernières données sur l'inflation américaine sont "conformes à ce que nous aimerions voir", a déclaré le président de la Réserve fédérale Jerome Powell vendredi.

* Les prix américains se sont modérés en février avec l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) qui a augmenté de 0,3% en février, a déclaré le Bureau d'analyse économique du Département du commerce vendredi.

* Les traders évaluent à 69 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en juin, selon l'outil FedWatch du CME Group. La baisse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* L'activité manufacturière de la Chine a augmenté pour la première fois en six mois en mars, offrant un soulagement aux décideurs politiques même si la crise du secteur immobilier reste un frein à l'économie et à la confiance.

* Les frappes israéliennes ont tué 77 Palestiniens à Gaza au cours des dernières 24 heures, ont déclaré les autorités sanitaires dimanche.

* La société russe Nornickel, premier producteur mondial de palladium, a déclaré vendredi que certains clients de l'Union européenne avaient refusé d'acheter des produits fabriqués à partir de métaux russes.

* L'argent au comptant a augmenté de 1% à 25,22 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,6% à 913,85 dollars et le palladium a gagné 0,3% à 1018,22 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0145 US S&P manufacturing PMI March 0200 US Construction spending Feb. 0200 US ISM manufacturing March