Le prix de l'or a légèrement augmenté mercredi, un jour après que les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell aient suggéré que les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt se renforcent, tandis que les investisseurs se préparent à un rapport crucial sur l'inflation américaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,4% à 2 372,83 $ l'once à 0900 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,5 % à 2 379,20 $.

"Il semble que le témoignage de Jerome Powell (hier) ait donné au moins un feu orange à des réductions de taux tôt ou tard, ce qui soutient les prix, a déclaré Rhona O'Connell, analyste chez StoneX.

M. Powell a maintenu une position prudente mardi, reconnaissant l'amélioration de l'inflation et a déclaré que "d'autres bonnes données renforceraient" les arguments en faveur d'une politique monétaire plus souple.

"Avec la récente série de données américaines plus faibles, l'argumentaire a été construit autour d'une baisse des taux en septembre, mais comme le président de la Fed souhaite toujours voir plus de bonnes données, de nouveaux progrès en matière d'inflation seront nécessaires pour offrir plus de confiance aux décideurs politiques pour ouvrir la porte à des baisses de taux", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders considèrent actuellement qu'il y a 73 % de chances que les taux soient abaissés en septembre. Une autre baisse est attendue d'ici décembre.

L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer lorsque les taux d'intérêt baissent.

Les investisseurs évalueront le deuxième jour de témoignage de Powell à la Chambre plus tard dans la journée, ainsi que les données de l'indice des prix à la consommation américain (CPI) qui sont attendues jeudi.

Les données de l'IPC devraient montrer que les prix principaux ont augmenté de 0,1 % en glissement mensuel, tandis que les prix de base ont augmenté de 0,2 %. Les gains annuels s'élèveraient donc respectivement à 3,1 % et 3,4 %.

Par ailleurs, les fonds négociés en bourse d'or physique ont connu leur deuxième mois consécutif d'afflux en juin, en raison de l'augmentation des avoirs des fonds cotés en Europe et en Asie, a déclaré le Conseil mondial de l'or mardi.

L'argent au comptant a gagné 0,6% à 30,98 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,3% à 987,26 dollars et le palladium a baissé de 0,2% à 978,73 dollars.