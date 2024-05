(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont été stimulés à la mi-journée lundi, alors que les investisseurs se penchent sur le taux d'inflation clé du Royaume-Uni plus tard dans la semaine, qui devrait montrer un ralentissement des prix.

Parmi les valeurs individuelles, le mineur d'or Fresnillo a été le plus performant de la matinée sur l'indice FTSE 100, grimpant avec les espoirs de réduction des taux d'intérêt. Dans l'indice FTSE 250, Kainos a bondi grâce à une augmentation de son dividende et à une solide série de résultats.

L'indice FTSE 100 a gagné 22,82 points, soit 0,3 %, à 8 443,08 points. Le FTSE 250 a gagné 146,76 points, soit 0,7 %, à 20 896,66 points, et l'AIM All-Share a gagné 15,69 points, soit 2,0 %, à 809,71 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 842,80, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,7% à 18 271,57, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,7% à 16 513,75.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

La livre était cotée à 1,2700 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2696 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0871 USD, en hausse par rapport à 1,0866 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 155,71 yens, en hausse par rapport à 155,53 yens.

"Les investisseurs du monde entier ont célébré avec faste les données de l'indice des prix à la consommation américain, plus faibles que prévu, la semaine dernière. Le rallye mondial des actions a été renforcé par l'attente qu'une inflation plus faible aux États-Unis permettrait non seulement à la Réserve fédérale (Fed) de commencer à réduire les taux cette année, mais aussi aux autres grandes banques centrales, comme la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), de poursuivre leurs plans de réduction de leurs propres taux et - peut-être - de réduire plus que ce que les gens pensent qu'ils pourraient", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Alors que les espoirs de réduction des taux d'intérêt augmentent, l'or a atteint un niveau record de plus de 2 450 USD l'once plus tôt lundi. Le métal précieux était coté à 2 439,50 USD l'once contre 2 407,63 USD.

Grâce à la hausse du prix de l'or, l'entreprise d'extraction d'or Fresnillo a augmenté de 4,5 %. Il s'agit de la meilleure performance du FTSE 100 de la matinée.

Cette semaine, les investisseurs attendent avec impatience les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. Elle devrait montrer que le taux d'inflation des prix à la consommation s'est nettement modéré à 2,1% en avril, contre 3,2% en mars, selon le consensus cité par FXStreet.

Si les résultats sont conformes aux attentes, les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la BoE augmenteront.

Ailleurs dans le FTSE 100, AstraZeneca a chuté de 0,4%.

AstraZeneca a annoncé un projet d'usine de 1,5 milliard de dollars à Singapour pour produire des conjugués anticorps-médicaments, des traitements qui délivrent des "agents anticancéreux très puissants".

L'entreprise pharmaceutique de Cambridge a l'intention de commencer la conception et la construction de l'installation d'ici la fin de 2024, avec "une disponibilité opérationnelle ciblée à partir de 2029".

Dans le FTSE 250, Kainos a augmenté de 12 %.

La société de services informatiques basée à Londres a déclaré qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars, le bénéfice statutaire avant impôts a augmenté de 19 % pour atteindre 64,8 millions de livres sterling, contre 54,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,0 %, passant de 374,8 millions de livres sterling à 382,4 millions de livres sterling.

Kainos a déclaré un dividende final de 19,1 pence par action, en hausse de 19% par rapport à 16,1 pence. Par conséquent, le dividende total versé pour l'année s'élève à 27,3 pence, soit une augmentation de 14 % par rapport à 23,9 pence.

Russell Sloan, directeur général, a commenté ces résultats : "Nos derniers résultats enregistrent notre 14ème année consécutive de croissance avec une exécution disciplinée dans le climat macroéconomique actuel".

Sur l'AIM de Londres, Keywords Studios a augmenté de 62 %.

L'entreprise a annoncé qu'elle avait reçu une offre d'achat de la part d'un fonds d'investissement privé, l'offre éventuelle en numéraire représentant une prime considérable de 73 % par rapport à son dernier cours de clôture.

Le fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo, coté sur l'AIM, a déclaré que la dernière offre en numéraire de 2 550 pence par action représente une "augmentation significative par rapport à la proposition initiale".

Elle valorise l'ensemble de Keywords, dont le siège est à Dublin, à environ 2,03 milliards de livres sterling. Le prix de l'offre proposée représente une prime considérable de 73 % par rapport au cours de clôture de l'entreprise, qui s'élevait à 1 470 pence vendredi.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,1 %, l'indice S&P 500 de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 83,82 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, en hausse par rapport à 83,61 USD en fin de journée vendredi.

Par Sophie Rose, reporter senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.