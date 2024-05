Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, la faiblesse des chiffres de l'emploi aux États-Unis ayant renforcé les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 361,69 dollars l'once, à 0021 GMT. Les prix des lingots ont atteint un sommet de plus de deux semaines vendredi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3% à 2 368,10 dollars.

* Les données de la semaine dernière ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu, offrant une preuve supplémentaire que le marché du travail se refroidit régulièrement.

* Les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale américaine entame son cycle d'assouplissement en septembre. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or.

* Les investisseurs attendent maintenant avec impatience les données de l'indice des prix à la production et de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui devraient être publiées cette semaine et qui pourraient toutes deux avoir un impact significatif sur les prix de l'or et de l'argent.

* Ailleurs, Israël a envoyé des chars dans l'est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, dimanche, après une nuit de bombardements aériens et terrestres intensifs, tuant 19 personnes et en blessant des dizaines d'autres.

* Les prix à la consommation en Chine ont augmenté pour le troisième mois consécutif en avril, tandis que les prix à la production ont continué à baisser, ce qui indique une amélioration de la demande intérieure, alors que Pékin fait face à des défis dans sa tentative de soutenir une économie chancelante.

* Le mineur sud-africain Sibanye Stillwater discute avec les prêteurs pour lever temporairement les limites sur les emprunts, après que les faibles prix des métaux du groupe platine (PGM) aient fait chuter les bénéfices de 72% au cours du trimestre de mars.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 28,20 $ l'once, le platine a baissé de 0,3 % à 991,53 $ et le palladium a perdu 0,6 % à 971,71 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

Pas de données ou d'événements majeurs le lundi 13 mai (rapporté par Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; édité par Sherry Jacob-Phillips).