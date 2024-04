Le prix de l'or a augmenté vendredi, en voie de réaliser son cinquième gain hebdomadaire, les investisseurs gravitant autour des valeurs refuges, l'incertitude politique au Moyen-Orient éclipsant les pressions exercées par la perspective de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,4% à 2 388,49 dollars l'once, à 0111 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 403,30 dollars l'once. Le lingot a augmenté de 3% depuis le début de la semaine.

* Les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran, ciblant sa production de drones après son attaque contre Israël.

* Les décideurs de la Réserve fédérale se sont ralliés à l'idée de maintenir les coûts d'emprunt à leur niveau actuel jusqu'à la fin de l'année, compte tenu des progrès lents et inégaux de l'inflation et d'une économie américaine toujours forte.

* Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est resté inchangé à des niveaux bas la semaine dernière, ce qui indique que le marché de l'emploi reste solide.

* Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que si les progrès en matière d'inflation s'arrêtaient, les banquiers centraux devraient envisager une hausse des taux d'intérêt.

* La hausse des taux d'intérêt réduit l'intérêt de détenir de l'or sans rendement.

* L'argent pourrait avoir le pouvoir d'atteindre la barre des 30 dollars l'once après sa hausse de 26 % en mars-avril, grâce à la hausse record de l'or et à la vigueur du cuivre, même si les analystes estiment que le métal est mûr pour une correction technique.

* La société sud-africaine Sibanye Stillwater fermera son puits 4 Belt à Marikana et supprimera 855 emplois après avoir échoué à rétablir sa rentabilité en raison de la faiblesse des prix des métaux du groupe du platine (MGP).

* Les marchés asiatiques espèrent terminer une semaine difficile sur une note positive, mais l'effritement du sentiment global et la réticence à prendre beaucoup de risques avant le week-end dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient pourraient limiter toute hausse.

* L'argent a augmenté de 0,7% à 28,41 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,6% à 940,70 dollars, tandis que le palladium a baissé de 0,6% à 1016,25 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Ventes au détail au Royaume-Uni MM, YY Mars 0600 Ventes au détail au Royaume-Uni Ex-Fuel MM Mars