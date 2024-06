Le prix de l'or a augmenté vendredi et est en passe de réaliser son premier gain hebdomadaire en quatre semaines après que les données économiques américaines aient indiqué un relâchement des pressions sur les prix, alimentant l'optimisme quant à une éventuelle réduction des taux par la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en hausse de 0,8 % à 2 320,90 $ l'once à 9 h 59 GMT. Le lingot a gagné 1,3% depuis le début de la semaine.

La demande de refuge alimentée par l'incertitude géopolitique et économique, ainsi que l'achat persistant des banques centrales ont contribué à un rallye de l'or de mars à mai, amenant les prix au comptant à un record de 2 449,89 $ l'once le 20 mai.

Aujourd'hui, l'or semble être bloqué près d'un niveau de 2 300 dollars, alors que le secteur des métaux en général subit une consolidation sans qu'aucun niveau de baisse significatif ne soit cassé ou remis en question, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.

"Nous concluons que la demande sous-jacente est suffisamment forte pour éviter que la consolidation actuelle ne se transforme en correction majeure", a déclaré M. Hansen.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders considèrent désormais que la probabilité d'une baisse des taux américains en septembre est de 67 %, ce qui renforce les perspectives pour les lingots sans rendement, après que les données américaines aient montré cette semaine que les prix à la consommation étaient restés inchangés en mai pour la première fois depuis près de deux ans et que les prix à la production avaient chuté de manière inattendue en mai.

Les signaux techniques se sont toutefois détériorés pour l'or cette semaine, la moyenne mobile à 50 jours devenant un niveau de résistance et une configuration tête et épaules - une configuration baissière de trois pics sur le graphique où le pic du milieu est le plus élevé - devenant apparente, a déclaré Kinesis Money dans une note.

L'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 29,05 dollars l'once après avoir atteint son plus bas niveau depuis près d'un mois lors de la session précédente.

Le platine a augmenté de 0,1% à 947,80 dollars et le palladium a gagné 1,4% à 895,25 dollars.