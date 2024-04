Le prix de l'or est resté dans une fourchette étroite ce jeudi, les investisseurs attendant les données économiques américaines pour obtenir plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 2 317,03 dollars l'once, à 01h18 GMT, évoluant dans une fourchette de 4 dollars. Le rallye du lingot de mars à avril l'a fait grimper de près de 400 $ pour atteindre un record historique de 2 431,29 $ le 12 avril.

* Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,4 % à 2 329,00 $ l'once.

* Les investisseurs attendent les données sur le produit intérieur brut du premier trimestre des États-Unis, attendues plus tard dans la journée, et le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) de mars, vendredi, après qu'une inflation des prix à la consommation plus élevée que prévu en mars ait repoussé les attentes de réduction des taux d'intérêt.

* Les récentes remarques des responsables de la Réserve fédérale ont laissé entendre qu'il n'y avait pas d'urgence à réduire les taux. Les opérateurs s'attendent désormais à ce que la première baisse de taux de la Fed intervienne très probablement en septembre.

* La hausse des taux d'intérêt réduit l'intérêt de détenir de l'or sans rendement.

* La multinationale minière britannique Anglo American a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de toutes les actions de la plus grande société minière cotée au monde, le groupe australien BHP.

* La dépréciation des monnaies asiatiques par rapport au dollar américain et les mesures que les autorités monétaires pourraient prendre pour éviter une nouvelle baisse dominent le paysage des marchés asiatiques alors que la Banque du Japon entame sa réunion de politique générale de deux jours.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 27,19 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 903,20 dollars, tandis que le palladium a baissé de 0,5% à 995,76 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0645 France Climat des affaires Mfg, global Avril 1000 France Chômage Class-A SA Mars 1230 PIB US Advance Q1 1230 US Initial Jobless Clm Weekly