Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, la baisse du dollar ayant incité les investisseurs à couvrir leurs positions à découvert. L'attention se porte sur les données relatives à l'emploi aux États-Unis, attendues plus tard dans la semaine, qui pourraient donner des indications sur les réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 330,92 $ l'once à 10:02 a.m. ET (1402 GMT). Les prix ont enregistré un gain de plus de 4% au deuxième trimestre. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,1% à 2 341,60 $.

L'indice du dollar a baissé de 0,2% par rapport à ses rivaux, rendant l'or attractif pour les détenteurs d'autres devises.

"Nous constatons un peu de couverture des positions à court terme par les négociants en contrats à terme et une recherche de bonnes affaires par ceux qui sont sur le marché au comptant. Les marchés sont également soutenus par la fermeté des prix du pétrole brut et l'affaiblissement du dollar américain", a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal du marché chez Kitco Metals.

"Nous allons probablement nous contenter d'un mouvement latéral, voire d'un mouvement latéral à la baisse, pour le reste de l'été", a ajouté M. Wyckoff.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, mardi, suivies du procès-verbal de la dernière réunion de politique de la Fed, mercredi, et des données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, attendues vendredi.

Les données de la semaine dernière ont montré que les prix américains sont restés inchangés en mai, tandis que les dépenses de consommation ont augmenté modérément.

"Powell devrait s'en tenir à une position dépendante des données, donc si les chiffres de l'emploi plus tard dans la semaine s'avèrent plus faibles, cela pourrait à nouveau faire grimper les prix de l'or", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste d'UBS.

Le marché considère désormais qu'il y a 64 % de chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt en septembre et qu'elle les réduise à nouveau en décembre.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 0,8 % pour atteindre 29,35 $, le platine a glissé de 0,6 % pour atteindre 987,05 $ et le palladium a gagné 1,3 % pour atteindre 985 $.