Le prix de l'or a baissé lundi, marquant une pause après une forte hausse au cours de la session précédente en raison des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine pourrait réduire ses taux d'intérêt en septembre, suite à la publication de données peu encourageantes sur l'emploi aux États-Unis la semaine dernière.

L'or au comptant a baissé de 0,6% à 2 377,38 $ l'once à 10:34 a.m. ET (1434 GMT), après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 22 mai vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 0,5 % à 2 385,20 $.

"Cela ressemble à une prise de profit, et les actions sont fortes et ce matin ici, ce qui a un peu un facteur de concurrence avec les métaux précieux", a déclaré Bob Haberkorn, stratège principal du marché à RJO Futures.

"Cependant, je pense que vous verrez l'or augmenter sur la base de la prédiction que la Fed va réduire les taux. L'outil de surveillance de la Fed prévoit une baisse des taux en septembre, puis une autre en novembre et décembre, ce qui sera favorable à l'or.

Les données de la semaine dernière indiquent un ralentissement du marché de l'emploi, ce qui maintient la banque centrale américaine sur la voie d'une réduction prochaine des taux d'intérêt.

Les marchés évaluent actuellement à 71 % les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt en septembre et qu'elle procède à une nouvelle réduction en décembre.

"Si les données sur l'inflation nous surprennent à nouveau, ce que nous avons constaté de manière assez constante dans les données américaines, alors l'or aura le vent en poupe", a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés financiers chez Capital.com.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur le témoignage semestriel du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, sur les commentaires d'une série de responsables de la Fed et sur les données de l'inflation américaine attendues jeudi.

Ailleurs, la banque centrale de Chine, principal consommateur, s'est abstenue d'acheter de l'or dans ses réserves pour le deuxième mois consécutif en juin.

L'argent a baissé de 0,1% à 31,18 dollars l'once, le platine a baissé de 1,7% à 1 009,40 dollars et le palladium a baissé de 0,9% à 1 017,22 dollars. (Reportage de Brijesh Patel et Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid)