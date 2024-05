Le prix de l'or a augmenté vendredi grâce à la baisse du dollar, mais se dirigeait vers sa pire semaine en cinq mois et demi, alors que les espoirs de réduction des taux d'intérêt par la banque centrale américaine s'estompaient.

L'or au comptant a augmenté de 0,4% à 2 338,67 $ l'once à 10:37 a.m. ET (1437 GMT) alors que l'indice du dollar américain a baissé de 0,3%, rendant l'or relativement moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2 % à 2 340,40 $.

Le lingot a atteint un

record

Il a perdu plus de 100 dollars depuis lors et est en passe de chuter de 3 % cette semaine, sa pire chute hebdomadaire depuis le début du mois de décembre.

"Ce que nous avons toujours constaté, c'est un léger manque d'intérêt de la part des investisseurs occidentaux en raison de l'incertitude quant à la date à laquelle la Fed réduira ses taux... une fois que la Fed aura réduit ses taux, ils augmenteront à nouveau leur exposition", a déclaré Michael Widmer, responsable de la recherche sur les métaux à la Bank of America.

Compte rendu

de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié cette semaine, a montré que le chemin de la banque centrale vers une inflation de 2 % pourrait être plus long que prévu.

Les paris des traders ont montré qu'ils doutaient de plus en plus que la Fed réduise ses taux plus d'une fois en 2024. Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'une réduction des taux d'ici novembre est actuellement de 63 %.

La hausse des taux d'intérêt fait de l'or, qui ne rapporte rien, un investissement moins attrayant.

Malgré l'incertitude entourant les perspectives des taux américains, les prix de l'or ont réussi à gagner 13 % depuis le début de l'année, en grande partie grâce à la forte demande chinoise et aux incertitudes géopolitiques persistantes, ont noté les analystes.

Toutefois, "le risque existe désormais de voir les achats d'or des investisseurs chinois au détail diminuer quelque peu au cours du second semestre de cette année, étant donné que le gouvernement met beaucoup plus l'accent sur la protection de l'environnement".

efforts pour relancer l'économie

. Si cela se produit, vous reviendrez alors à la demande des investisseurs occidentaux, ce qui nous ramènera à la discussion sur les baisses de taux de la Fed", a déclaré M. Widmer.

L'argent au comptant a augmenté de 1,3 % pour atteindre 30,49 dollars. Il a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans lundi.

Le platine a augmenté de 1,2 % à 1 030,90 $ et le palladium a baissé de 0,3 % à 966,25 $. Ces trois métaux se dirigeaient vers des pertes hebdomadaires.