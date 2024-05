Le prix de l'or a légèrement augmenté vendredi et était en voie de réaliser un quatrième gain mensuel consécutif, tandis que les investisseurs attendaient une mesure clé de l'inflation américaine qui pourrait fournir des indications supplémentaires sur la politique de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2 346,18 dollars l'once, à 01h41 GMT. Les prix des lingots sont en hausse de 0,5% depuis le début de la semaine.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 345,20 $.

* Le prix de l'or a gagné 2,7% depuis le début du mois après avoir atteint un record de 2 449,89 $ le 20 mai.

* Les décideurs de la Fed continuent de s'attendre à une baisse de l'inflation cette année, même si le marché de l'emploi reste solide, ce qui ne les incite pas à réduire le taux directeur de la fourchette de 5,25 % à 5,5 % dans laquelle ils l'ont maintenu depuis juillet dernier.

* Les investisseurs attendent maintenant la lecture d'avril de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, prévue à 1230 GMT.

* Les paris des traders ont signalé un scepticisme croissant quant à la possibilité que la Fed réduise ses taux plus d'une fois en 2024, évaluant actuellement à environ 64% la probabilité d'une réduction des taux d'ici novembre, selon l'outil FedWatch du CME.

* Les lingots sont connus pour être une protection contre l'inflation, mais des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de détenir de l'or sans rendement.

* Le géant russe des mines et des métaux Nornickel a revu à la baisse ses prévisions concernant l'excédent mondial de nickel cette année, mais a déclaré qu'il s'attendait à un déficit mondial de palladium plus important.

* Quelques jours après que le mineur BHP a lancé son offre publique d'achat sur son rival Anglo American en avril, les PDG des deux entreprises se sont rendus en Afrique du Sud, où une condition de cession des actifs locaux d'Anglo dans le secteur du platine et du minerai de fer a provoqué une tempête politique.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 31,11 dollars l'once, le platine a baissé de 0,2 % à 1 022,70 dollars et le palladium a perdu 0,2 % à 946,25 dollars.

(Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)