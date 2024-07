Le prix de l'or a baissé mardi sous la pression des rendements élevés des bons du Trésor américain et d'un dollar plus fort, alors que les investisseurs attendent les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

L'or au comptant était en baisse de 0,3% à 2 325,3 dollars l'once à 0952 GMT.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a atteint un sommet d'un mois lundi et est resté élevé mardi, rendant les lingots sans rendement moins attrayants, sur fond de paris sur la possibilité d'une deuxième présidence de Donald Trump.

L'or est en baisse de 5 % par rapport au record de 2 449,89 dollars l'once qu'il a atteint le 20 mai, un rallye causé par la demande de refuge alimentée par l'incertitude géopolitique et économique ainsi que par l'achat persistant des banques centrales, une catégorie cruciale de la demande.

"Nous ne voyons pas de changement majeur dans les raisons de posséder des métaux précieux, et avec la perspective d'une réduction des taux américains au cours du second semestre qui ramène les investisseurs ETF, un groupe vendeur net depuis 2022, nous voyons des prix plus élevés à la fin de l'année", a déclaré Saxo Bank dans une note.

Saxo Bank s'attend à ce que l'or et l'argent atteignent respectivement 2 500 dollars et 35 dollars l'once d'ici la fin de l'année 2024. Les ETF - fonds négociés en bourse sur l'or physique - ont attiré leurs premiers flux entrants depuis un an en mai.

Des signes indiquent toutefois que les banques centrales ralentissent leurs achats d'or en raison des prix élevés de cette année, même si leur demande reste supérieure au niveau d'avant 2022.

Les banques centrales ont déclaré environ 10 tonnes d'achats nets d'or en mai, soit une baisse de 56 % en glissement mensuel. Les achats bruts mensuels sont tombés à environ 23 tonnes et ont été compensés par des ventes brutes d'environ 12 tonnes, selon le World Gold Council.

Les banques centrales de Pologne, de Turquie et d'Inde ont été les plus gros acheteurs en mai, tandis que le Kazakhstan a vendu 11 tonnes.

L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 29,31 dollars, le platine a augmenté de 0,8 % à 985,70 dollars et le palladium a augmenté de 1,6 % à 986,75 dollars.