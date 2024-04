Le prix de l'or a peu varié jeudi, alors que le dollar américain et les rendements du Trésor se sont raffermis après que les données d'inflation plus élevées que prévu aient tempéré les espoirs d'une réduction précoce des taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté inchangé à 2 337,99 dollars l'once, à 0107 GMT. Il a atteint un record pour la huitième session consécutive jusqu'à mardi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2 355,30 dollars l'once.

* L'indice du dollar américain a oscillé autour d'un plus haut de cinq mois atteint lors de la session précédente et les rendements du Trésor américain ont grimpé après les données sur l'inflation, rendant les lingots sans rendement moins attrayants.

* Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, en raison de la hausse des coûts de l'essence et du logement, jetant un doute supplémentaire sur la possibilité pour la Réserve fédérale de commencer à réduire les taux d'intérêt en juin.

* Selon le compte-rendu de la réunion des 19 et 20 mars de la banque centrale américaine, les responsables de la Fed se sont inquiétés le mois dernier du fait que les progrès en matière d'inflation pourraient s'être arrêtés, rendant nécessaire une période plus longue de politique monétaire restrictive.

* La hausse des taux d'intérêt réduit l'intérêt de détenir de l'or sans rendement.

* Le Shanghai Futures Exchange (SHFE) va imposer des limites aux transactions sur ses contrats d'or et de cuivre, a-t-il déclaré mercredi, à la suite de la forte hausse des prix de ces deux métaux.

* Sibanye Stillwater a déclaré qu'elle pourrait chercher à lever environ 500 millions de dollars par le biais d'accords de paiement anticipé tels que le "metals streaming" afin de renforcer sa position de trésorerie, même si la société constate une amélioration des prix des métaux et des perspectives du marché.

* Anglo American Platinum n'a reçu aucune offre pour ses actifs sud-africains, a déclaré le directeur général de la société minière, à la suite de spéculations sur la vente éventuelle de ses opérations à coût élevé.

* L'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 27,89 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,5 % à 964,20 dollars et le palladium a perdu 0,6 % à 1 045,00 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine PPI, CPI YY Mars 1215 UE Taux de refinancement de la BCE Avril 1215 UE Taux de dépôt de la BCE Avril 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US PPI Machine Manuf'ing March (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)