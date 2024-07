Les prix de l'or sont restés stables mardi, les investisseurs attendant les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et les données sur l'emploi pour en savoir plus sur les perspectives de taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

L'or au comptant était stable à 2 331,41 $ l'once, à partir de 0238 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,1% à 2 341,80 $.

Pour que les prix dépassent la fourchette actuelle, le marché a besoin de voir d'autres données faibles qui augmentent la possibilité d'une réduction des taux de la Fed en septembre, a déclaré Kelvin Wong, un analyste de marché senior pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

Les traders chercheront des indices sur les réductions de taux lorsque Powell s'exprimera plus tard dans la journée. Les prochains rendez-vous sont l'emploi ADP, les données PMI des services ISM et les minutes de la dernière réunion de politique de la Fed prévues pour mercredi, ainsi que le rapport sur les emplois non agricoles prévu pour vendredi.

Les données de lundi ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un troisième mois consécutif en juin, tandis que la baisse d'une mesure des prix payés par les usines pour les intrants à un niveau inférieur à six mois a suggéré que l'inflation pourrait continuer à s'atténuer.

Bien que les lingots soient considérés comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de cet actif sans rendement.

Les analystes de Citi s'attendent à ce que la demande d'investissement en or augmente pour absorber la quasi-totalité de l'offre minière au cours des 12 à 18 prochains mois, mais ils ont ajouté que le principal risque à la baisse pour leurs prévisions haussières de base est que la demande au détail en Chine soit plus faible que prévu en raison des quotas sur les importations.

"Une demande plus faible de la part des banques centrales ou un retard dans la normalisation des taux d'intérêt de la Fed sont également des risques pour la thèse d'une forte demande d'investissement", ont-ils déclaré dans une note.

L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 29,38 dollars l'once, le platine est resté pratiquement inchangé à 977,00 dollars et le palladium a légèrement augmenté de 1,2% à 983,09 dollars.