Le prix de l'or est resté stable mercredi, les investisseurs attendant les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale pour obtenir de nouveaux indices sur la date à laquelle la banque centrale américaine commencera à réduire ses taux d'intérêt.

L'or au comptant était presque inchangé à 2 329,66 $ l'once, à partir de 0152 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,2 % à 2 338,70 $.

Le marché de l'or est stable et se maintient dans une fourchette étroite depuis quelques semaines, a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex, ajoutant que les prix de l'or pourraient augmenter plus tard cette année avec toutes ces élections en suspens.

Avant la publication des minutes de la Fed à 1800 GMT, le président Jerome Powell a déclaré mardi que les États-Unis étaient de nouveau sur une "voie désinflationniste", mais que les décideurs politiques avaient besoin de plus de données avant de réduire les taux pour vérifier que les récentes lectures plus faibles de l'inflation fournissaient une image exacte de l'économie.

Les investisseurs s'intéresseront ensuite aux données ADP sur l'emploi et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage qui devraient être publiées plus tard dans la journée, ainsi qu'au rapport sur les emplois non agricoles (NFP) prévu pour vendredi.

"La publication du rapport NFP cette semaine pourrait faire bouger les choses (pour le marché de l'or) si nous voyons un changement dans les attentes de réduction des taux", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

"Les chiffres de l'emploi de cette semaine nous diront si nous envisageons une baisse des taux en septembre ou en novembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment actuellement à 67 % la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Par ailleurs, une enquête sur le secteur privé a montré que l'activité des services en Chine s'est développée au rythme le plus lent en huit mois et que la confiance a atteint son niveau le plus bas en quatre mois au mois de juin.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 29,60 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,6 % à 996,70 dollars et le palladium a diminué de 0,5 % à 1016,34 dollars. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Subhranshu Sahu)