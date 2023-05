Le prix de l'or a baissé dans les premiers échanges asiatiques mardi, les traders évaluant les commentaires des responsables de la banque centrale américaine sur le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé, tandis que le marché se concentrait également sur les développements dans le débat sur le plafond de la dette.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,3% à 2 014,62 dollars l'once à 0029 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 018,90 dollars.

* Les banquiers centraux américains ont indiqué lundi qu'ils voyaient les taux d'intérêt rester élevés et, si possible, augmenter, compte tenu de l'inflation qui pourrait être lente à s'améliorer et d'une économie qui ne montre que des signes timides de faiblesse.

* Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a cependant déclaré qu'il était "enclin" à maintenir les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion.

* Alors que l'or est considéré comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt émousse l'attrait des lingots sans rendement.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 75,3 % la probabilité que la banque centrale américaine maintienne ses taux au niveau actuel en juin.

* Le Département du Trésor américain a réaffirmé lundi qu'il s'attendait à ne pouvoir payer les factures du gouvernement américain que jusqu'au 1er juin sans augmentation de la limite de la dette, augmentant ainsi la pression sur les Républicains du Congrès et la Maison Blanche pour parvenir à un accord dans les jours à venir.

* Le président Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se sont préparés à des négociations cruciales sur le plafond de la dette, alors qu'il reste un peu plus de deux semaines avant que le gouvernement américain ne soit à court d'argent pour payer ses factures.

* La Réserve fédérale de New York a annoncé lundi que son baromètre de l'activité manufacturière dans l'État de New York avait plongé en mai, mais l'enquête est extrêmement volatile, ce qui la rend plus difficile à interpréter.

* L'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 24,05 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1 % à 1 063,68 dollars et le palladium a perdu 0,3 % à 1 528,20 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Ventes au détail en Chine en glissement annuel avril 0200 Taux de chômage en Chine en zone urbaine avril 0900 Estimation rapide du PIB de l'UE QQ, YY Q1 1230 Ventes au détail américaines MM avril 1315 Production industrielle américaine MM avril (rapporté par Arundhati Sarkar à Bengaluru ; édité par Sherry Jacob-Phillips)