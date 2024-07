Le prix de l'or a baissé vendredi mais se dirige vers une troisième hausse hebdomadaire consécutive, après que les données sur l'inflation américaine, plus froides que prévu, aient suscité l'espoir que la Réserve fédérale commencera probablement à réduire ses taux d'intérêt en septembre.

L'or au comptant a baissé de 0,2 % à 2 408,70 $ l'once, à 0148 GMT, après avoir augmenté de 2 % jeudi.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 2 413,90 $.

Les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation américains ont baissé de manière inattendue et que l'augmentation annuelle a été la plus faible en un an, ce qui a rapproché la Fed d'une réduction des taux d'intérêt.

"Les perspectives d'inflation et les taux d'intérêt ont joué en faveur de l'or cette semaine. Alors que nous nous rapprochons d'un environnement de taux d'intérêt plus bas, les conditions pourraient être réunies pour que l'or atteigne de nouveaux records avant la fin de l'année", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Selon l'outil FedWatch du CME, les paris sur une réduction des taux d'intérêt américains en septembre s'élèvent désormais à 93 %, contre 70 % avant la publication des données.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

La présidente de la banque centrale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à un nouvel assouplissement des pressions sur les prix et du marché du travail pour justifier des baisses de taux d'intérêt, tandis que le président de la banque centrale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que l'économie américaine semblait de nouveau sur la bonne voie pour atteindre une inflation de 2 %.

Les investisseurs attendent maintenant l'indice des prix à la production (PPI) des États-Unis prévu à 1230 GMT.

"Les chiffres de l'IPP pourraient être déterminants pour savoir de quel côté du niveau de 2400 dollars l'or termine la semaine", a déclaré M. Waterer.

L'argent au comptant a glissé de 0,8% à 31,20 dollars l'once, après avoir atteint un sommet de plus d'un mois jeudi.

Le platine a baissé de 0,2% à 1 001,90 dollars et le palladium a baissé de 1% à 984,63 dollars. Les deux métaux étaient sur le point d'enregistrer des baisses hebdomadaires.