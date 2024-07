Le prix de l'or s'est stabilisé vendredi, mais se dirige vers une troisième hausse hebdomadaire consécutive après que les données sur l'inflation américaine, plus froides que prévu, aient suscité l'espoir que la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d'intérêt en septembre.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était presque stable à 2 411,87 $ l'once, à 0034 GMT et a augmenté de 0,9% pour la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 2 417,00 $.

* Les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation américains ont baissé de façon inattendue et que l'augmentation annuelle a été la plus faible en un an, ce qui a rapproché la Fed d'une réduction des taux d'intérêt.

* Selon l'outil CME FedWatch, les paris sur une réduction des taux d'intérêt en septembre aux États-Unis étaient de 93 %, contre 70 % avant la publication des données.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* La présidente de la banque centrale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à un nouvel assouplissement des pressions sur les prix et du marché du travail, ce qui justifierait une baisse des taux d'intérêt. Austan Goolsbee, président de la banque centrale de Chicago, a déclaré que l'économie américaine semblait de nouveau sur la voie d'une inflation de 2 %.

* L'argent au comptant a glissé de 0,4% à 31,31 dollars l'once.

* Le platine est resté stable à 1 004,40 dollars et le palladium a baissé de 0,9 % à 985,75 dollars. Les deux métaux étaient prêts à enregistrer des baisses hebdomadaires.

* Le producteur de métaux précieux Sibanye-Stillwater a déclaré jeudi qu'une cyber-attaque sur son système informatique depuis lundi matin a causé une perturbation limitée de ses opérations globales, mais que son activité principale d'exploitation minière et de traitement fonctionnait normalement.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0645 France IPC (norme UE) Final MM, YY Juin

0645 France IPC MM, YY NSA Juin

1230 US PPI Machine Manuf'ing Juin

1400 US U Mich Sentiment Prelim July

n/a Chine Exportations, Importations YY Juin

n/a Balance commerciale de la Chine Juin